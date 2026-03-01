مصادر: لا إصابات في حادث اصطدام مركب بهيئة البترول بمنصة شمال شقير

أكدت مصادر مطلعة عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء حادث اصطدام المركب «رمسيس» التابع لهيئة البترول بالمنصة رقم 300 التابعة لشركة «جاكو» في منطقة شمال شقير بخليج السويس، والذي أسفر عن غرق المنصة.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة خطأ فني أثناء عملية رسو المركب، ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالمنصة بصورة مباشرة، متسببًا في أضرار هيكلية كبيرة أدت إلى غرقها، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين العاملين.

وأضافت أن فرق الطوارئ والوحدات البحرية تحركت فور وقوع الحادث، حيث تم تأمين موقع الواقعة والتأكد من سلامة جميع الأطقم والعاملين بالمنطقة، إلى جانب البدء في تقييم الخسائر الفنية والمادية.

كما باشرت الجهات المختصة تحقيقًا فنيًا للوقوف على أسباب الحادث بدقة، ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة خلال عمليات الرسو والتشغيل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا.

وتُعد منطقة شمال شقير من المناطق الحيوية لإنتاج البترول في خليج السويس، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف لضمان استقرار العمل وعدم تأثر عمليات الإنتاج في الحقول المجاورة.