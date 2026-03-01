أرسنال يفوز على تشيلسي 2-1 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على نظيره تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أرسنال عن طريق ويليام ساليبا في الدقيقة 21.

فيما تعادل تشيلسي عن طريق بييرو هينكابي في الدقيقة 45+2.

ثم أحرز يورين تيمبر الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة 70، حصول بيدرو نيتو لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء.

أحرز ليام ديلاب هدف التعادل للبلوز في الدقيقة 90+6 ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، هينكابي

خط الوسط: رايس، زوبيمندي، إيزي

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيوكيريس

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: سار، تشالوبه، هاتو

خط الوسط: كايسيدو، أندريه سانتوس، إنزو فرنانديز

خط الهجوم: نيتو، بالمر، جواو بيدرو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.