الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية بين حمزة الدباح وجلال وعائلة الجيوشي.

بدأت الحلقة بتتبع حمزة (محمد عادل إمام) المكان الذى تم فيه خطف شقيقته زمزم (حنان مطاوع) وقرر ان ينصب فخ لجلال الرواي(كمال الراوي) وبالفعل تم القبض عليه.

  • احتفل حمزة وهدى (ميرنا جميل) بحفل زفافهما ولكنه تحول لعزاء بعد ان قتل شقيقه الصغير صاصا ، ويقرر حمزة ان ينتقهم له وقتل (جحيم) بعد ان واجهه وتأكد بأنه هو الذى اطلق النيران على شقيقه.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية

محمد عادل إمام حنان مطاوع ميرنا جميل مسلسل الكينج ابطال مسلسل الكينج

