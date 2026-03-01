الرئيس السيسي: على الدول التحسب جيدا لتداعيات الحروب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لابد أن يكون هناك تحسب كبير جدا من أن يترتب على الحرب تداعيات على الدول، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ووفقا لما أفادت به قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها؛ استهل الرئيس السيسي كلمته قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين… اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً… وكل سنة وأنتم طيبيين… نرحب بكل القادة والضيوف الموجودين… أري حضوراً رائعاً جداً من العديد من القادة والمسؤولين”.

الأزمة الراهنة والحرب في المنطقة

وأضاف الرئيس السيسي: “موضوع الساعة هو موضوع الأزمة الراهنة والحرب في المنطقة، نحن في مصر حاولنا من خلال جهد مخلص خلال الأشهر الماضية أن نتجنب الأزمة بهدف تقريب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق”.

تأثير سلبي في الدول

واستكمل الرئيس السيسي: “لان الحروب دائما يكون لها تأثير سلبي في الدول التي تجري بها الحرب أو دول جوارها، خاصة مع تطور وسائل القتال، جهدنا كان مخلصاً وكان مستنيراً، وأن التقديرات الخاطئة تترتب عليها تداعيات سلبية على الدول”.

تداعيات الحروب

مؤكدا على أن تداعيات الحروب يكون لها تأثير كبير على التوازن، بشكل أو بآخر، ليس فقط بسبب البعد الإنساني وغيره من الأبعاد؛ مستكملا: “وأتصور أنه لابد ان يكون هناك تحسب كبير جدا من أن يترتب على الحرب تداعيات على الدول، وما سوف يترتب على ذلك من تأثير على استقرار المنطقة”.

وأضاف الرئيس السيسي: “في يومين حدثت تطورات كبيرة جدا ومتسارعة، وفي مصر كنا حريصين على التأكيد على أهمية عدم التصعيد وتحقيق التهدئة وحتى إيقاف الحرب وأن كنت أشك أن يتم تحقيق ذلك”.

