أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لإجراءات الدول العربية لصون أمنها وحماية شعوبها

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعرب  الرئيس عن ادانة استهداف ميناء الدقم العماني اليوم، كما شدد على موقف مصر الثابت الداعي إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الأزمات الإقليمية، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى جراء هذا التصعيد، كما ثمّن الدور المهم الذي تضطلع به سلطنة عمان الشقيقة في الوساطة وتيسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية، كما جرى التأكيد على دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لصون أمنها وحماية شعوبها.

من جانبه، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن تقديره لموقف مصر الداعم لتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية وحرصها على احتواء التوترات الراهنة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، وتم الاتفاق في ختام الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين، بما يسهم في احتواء التصعيد الراهن وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار.

السيسي سلطنة عمان رئاسة الجمهورية الملف النووي الإيراني إيران

