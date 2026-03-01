قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مصير الحرب الإيرانية بعد نهاية خامنئي.. أبرز سيناريوهات التصعيد المحتملة
صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة
رئيس برلمانية حماة الوطن يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يُكرّم 28 فائزًا في المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين وأبنائهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة

الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة… دي رجولة كاملة
الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة… دي رجولة كاملة
شيماء جمال

قالت وزارة الأوقاف المصرية: “بعض البيوت عايشة بفكرة إن شغل البيت مسئولية الزوجة وحدها، وإن الرجل غير ملزم.. لكن الحقيقة إن البيت مسئولية مشتركة، والراحة النفسية فيه مسئولية الزوجين”.

وأضافت: البعض بيقول: "أنا بشتغل بره وهي شغلها البيت".. لكن الواقع إن هي كمان بتشتغل طول اليوم، من غير مواعيد راحة، ومن غير مقابل، وأحيانًا من غير كلمة تقدير، وأحيانًا تكون زوجة عاملة خارج المنزل، وأحيانًا بعض الزوجات تتحمل مسئولية الأسرة بالكامل.

وتابعت: التعب اللي ما بيتشافش، بيكون أحيانًا أثقل من أي مجهود ظاهر..ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. والمعروف مش مجرد كلمة طيبة، لكنه سلوك عملي: مساعدة، احتواء، تقدير، وصبر. وسيدنا النبي ﷺ علمنا: "خيركم خيركم لأهله" (رواه الترمذي)، وكان يصلح حذاءه ويخيط ثوبه، و"كان في مهنة أهله" (رواه البخاري)، يعني بيساعد في بيته، وما اعتبرش ده انتقاص من قدره.

وفي صلب آيات الصيام وبعد آية قبول الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى قال: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (البقرة 187)، يعني الزوجين حماية ودفء ودعم متبادل، فالتعاون بين الزوجين جزء من العبادة، وروح الصيام وقبول الدعاء.

واستطردت: البيت اللي فيه رجل يشارك ويساند، بيت مليان مودة ورحمة وبركة. لكن لما الزوجة تتحمل وحدها فوق طاقتها، يبدأ الصمت يكبر، والجفاء يظهر من غير ما حد ياخد باله. القوامة مش سيطرة.. القوامة مسئولية وسند

ووجهت كلامها للرجل قائلة: :ابدأ بخطوة بسيطة: شارك في مهمة، اسألها محتاجة إيه، خفف عنها قبل ما تطلب، وقل كلمة تقدير صادقة. هتتفاجئ إن أبسط مشاركة بتصنع أكبر فرق، وإن البيت اللي فيه تعاون.. بيت فيه سكينة". 

وشددت على إننا محتاجين نربي ولادنا، اللي هما أزواج وزوجات المستقبل، على هذه الروح اللي فيها تكامل ومودة.. مش أنانية.

المساعدة في البيت رجولة مساعدة الزوجة فى البيت رجل مرأة زوج زوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

هيونداي اكسنت RB ام سوزوكى سويفت ديزاير

تختار إيه .. هيونداي اكسنت RB أم سوزوكى سويفت ديزاير 2026؟

ام جى جى تى موديل 2026

مواصفات إم جي جي تي 2026 الجديدة

مرسيدس C200 موديل 2008

سوق المستعمل في مصر.. اركب مرسيدس C200 سعرها 800 ألف جنيه

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد