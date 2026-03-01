صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة

قالت وزارة الأوقاف المصرية: “بعض البيوت عايشة بفكرة إن شغل البيت مسئولية الزوجة وحدها، وإن الرجل غير ملزم.. لكن الحقيقة إن البيت مسئولية مشتركة، والراحة النفسية فيه مسئولية الزوجين”.

وأضافت: البعض بيقول: "أنا بشتغل بره وهي شغلها البيت".. لكن الواقع إن هي كمان بتشتغل طول اليوم، من غير مواعيد راحة، ومن غير مقابل، وأحيانًا من غير كلمة تقدير، وأحيانًا تكون زوجة عاملة خارج المنزل، وأحيانًا بعض الزوجات تتحمل مسئولية الأسرة بالكامل.

وتابعت: التعب اللي ما بيتشافش، بيكون أحيانًا أثقل من أي مجهود ظاهر..ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. والمعروف مش مجرد كلمة طيبة، لكنه سلوك عملي: مساعدة، احتواء، تقدير، وصبر. وسيدنا النبي ﷺ علمنا: "خيركم خيركم لأهله" (رواه الترمذي)، وكان يصلح حذاءه ويخيط ثوبه، و"كان في مهنة أهله" (رواه البخاري)، يعني بيساعد في بيته، وما اعتبرش ده انتقاص من قدره.

وفي صلب آيات الصيام وبعد آية قبول الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى قال: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (البقرة 187)، يعني الزوجين حماية ودفء ودعم متبادل، فالتعاون بين الزوجين جزء من العبادة، وروح الصيام وقبول الدعاء.

واستطردت: البيت اللي فيه رجل يشارك ويساند، بيت مليان مودة ورحمة وبركة. لكن لما الزوجة تتحمل وحدها فوق طاقتها، يبدأ الصمت يكبر، والجفاء يظهر من غير ما حد ياخد باله. القوامة مش سيطرة.. القوامة مسئولية وسند

ووجهت كلامها للرجل قائلة: :ابدأ بخطوة بسيطة: شارك في مهمة، اسألها محتاجة إيه، خفف عنها قبل ما تطلب، وقل كلمة تقدير صادقة. هتتفاجئ إن أبسط مشاركة بتصنع أكبر فرق، وإن البيت اللي فيه تعاون.. بيت فيه سكينة".

وشددت على إننا محتاجين نربي ولادنا، اللي هما أزواج وزوجات المستقبل، على هذه الروح اللي فيها تكامل ومودة.. مش أنانية.