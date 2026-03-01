الفجر أم الصبح؟.. علي جمعة يحسم جدلا قديما بتفسير لافت

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العديد من الناس يختلط عليهم الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، مؤكداً أنه لا يوجد أي فرق بينهما فكلاً منهما صلاة واحدة مترادفة.

الفرق بين الفجر والصبح ؟

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال تقديمه برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة صدى البلد، أن التسمية فقط هي ما يُحدث اللغط بين الناس، مشيراً إلى أن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح، وأن الإشارة إلى بعد الشروق ما هي إلا جزء من أوقات الصلاة نفسها.

وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أن الالتباس يعود إلى استخدام البعض لكلمة سنة الفجر، فظنوا أن الفجر تمثل السنة بينما الصبح هي الفريضة، مؤكداً أن هذا غير صحيح، فالفجر والصبح مترادفتان تماماً كما لو كان الشخص يُسمى باسمين معاً، فكلا الاسمين يشيران إلى نفس الصلاة، والسنة المرتبطة بها هي جزء من الفرض نفسه.

وأكد على جمعة، أن معرفة المسلمين لأسماء الصلوات وأوقاتها بدقة تساعد على أداء العبادات بصورة صحيحة دون لبس أو خلل، داعياً إلى التمييز بين الأسماء والتسميات وبين جوهر الصلاة نفسه.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة، مستندا إلى المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".

وأضاف ممدوح، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ".

وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة ، مضيفا أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق.

وأوضحوا أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم "ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" أخرجه مسلم في صحيحه.

"هل صلاة الصبح تكون عوضًا عن صلاة الفجر؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح عثمان، قائلًا: "إن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح مهما كان وقت صلاتها".