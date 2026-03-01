انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء عقب احتجاجات على مقتل خامنئي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بانتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء عقب احتجاجات على مقتل خامنئي.

أعلنت مصادر طبية في باكستان اليوم الأحد مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء الاشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن في محيط القنصلية الأمريكية بمدينة "كراتشي".

وأفاد مسئولون في المستشفى المدني بكراتشي بتسلم جثامين سبعة أشخاص إضافة إلى 18 مصابا، كانوا جميعا متأثرين بإصابات جراء طلقات نارية أو الضرب بالعصي أو التعرض للدهس خلال الاشتباكات، وذلك حسبما نقلت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية.

ونشبت تظاهرات في محيط القنصلية الأمريكية في "كراتشي" اعتراضا علي شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجمات ضد إيران، ألقى خلالها المتظاهرون الحجارة على المبنى وحاولوا اقتحامه ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وكانت السلطات الباكستانية أعلنت تكثيف التواجد الأمني في محيط القنصلية الأمريكية في أعقاب الأحداث لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف، كما تم إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى المنطقة للسيطرة على الأوضاع.

وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب اغتيال عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.