سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في هجوم استهدف مكتبه في طهران.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تولى خامنئي قيادة النظام الإرهابي الإيراني منذ عام 1989، وقاد فكرًا متطرفًا ضد دولة إسرائيل والغرب بأسره، وكان مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن القمع العنيف للمواطنين الإيرانيين لسنوات عديدة. لقد كان هو العقل المدبر لخطة تدمير دولة إسرائيل".

وكان التليفزيون الإيراني قد أعلن في نبأ عاجل استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأعلنت الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.