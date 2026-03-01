قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤشر البورصة الرئيسي يخسر أكثر من 1000 نقطة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
سؤال برلماني عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن مدى جاهزية الحكومة لإدارة ملف الطاقة وضمان أمن الإمدادات
بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في هجوم استهدف مكتبه في طهران.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تولى خامنئي قيادة النظام الإرهابي الإيراني منذ عام 1989، وقاد فكرًا متطرفًا ضد دولة إسرائيل والغرب بأسره، وكان مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن القمع العنيف للمواطنين الإيرانيين لسنوات عديدة. لقد كان هو العقل المدبر لخطة تدمير دولة إسرائيل".

وكان التليفزيون الإيراني قد أعلن في نبأ عاجل استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأفاد  المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأعلنت  الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية  .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غتيال المرشد الأعلى الإيراني خامنئي طهران استشهاد المرشد الإيراني

