رئيس كازاخستان يبعث رسائل تضامن لقادة دول الخليج بعد هجمات إيران

بعث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ، برسائل شخصية إلى قادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت، معرباً عن دعمه وتضامنه الصادقين مع شعوب هذه الدول خلال هذه الفترة العصيبة.

وذكر بيان عن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان أن توكاييف أدان بشدة جميع الأعمال العسكرية التي تهدف إلى تقويض سيادة وأمن الدول الصديقة والشقيقة لكازاخستان .. مطالبا باستمرار حل جميع القضايا الدولية المعقدة والنزاعات المسلحة حصراً عبر القنوات الدبلوماسية.

كما أكد استعداد كازاخستان لتقديم أي مساعدة ممكنة للدول العربية الشقيقة، معرباً عن أمله في استمرار التواصل المنتظم مع قياداتها العليا.