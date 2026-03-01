قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
رياضة

تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز

آرسنال وتشيلسي
آرسنال وتشيلسي
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء اليوم الأحد إلى ملعب ملعب الإمارات، الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين آرسنال وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية خاصة ضمن صراع المنافسة على اللقب.

وتمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين؛ آرسنال يطمح لتثبيت أقدامه في القمة واىحفاظ على آماله في التتويج بالبريميرليج، بينما يأمل تشيلسي في إرباك حسابات الصدارة وإحياء آماله في المنافسة خلال الجولات الحاسمة من الموسم.

ويدخل آرسنال اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بعد ما حقق 18 فوزًا مقابل 7 تعادلات و3 هزائم فقط، في موسم قوي يؤكد استقرارًا فنيًا واضحًا ورغبة حقيقية في التتويج.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي، صاحب المركز الخامس بـ45 نقطة، إلى تقليص الفارق مع فرق المقدمة، بعدما جمع نقاطه من 12 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 6 خسائر.

تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي.. صراع ممتد وأرقام ترجح كفة الجانرز

القمة اللندنية لا تقتصر أهميتها على واقع الترتيب الحالي فحسب، بل تستند أيضًا إلى تاريخ طويل من المواجهات المباشرة بين الناديين.

فقد تقابل الفريقان في 211 مباراة بمختلف البطولات، حسم آرسنال 86 مواجهة لصالحه، مقابل 64 انتصارًا لتشيلسي، بينما انتهت 61 مباراة بالتعادل، بحسب بيانات موقع Transfermarkt.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو آرسنال 308 أهداف في شباك البلوز، فيما استقبلت شباكهم 275 هدفًا.

ويظل النجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا الاسم الأبرز في تاريخ هذه المواجهات، بعدما يتربع على صدارة الهدافين برصيد 13 هدفًا.

أما من الناحية الاقتصادية، فتبلغ القيمة السوقية لآرسنال نحو 1.27 مليار يورو، مقابل 1.16 مليار يورو لتشيلسي.

ويتصدر قائمة أغلى اللاعبين في الفريقين جناح الجانرز بوكايو ساكا بقيمة سوقية تصل إلى 130 مليون يورو، ما يعكس حجم الجودة الفردية المنتظرة في هذه القمة المرتقبة.

آرسنال وتشيلسي تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي آرسنال تشيلسي البريميرليج

