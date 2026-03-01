استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها

تعرضت ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بالاو لهجوم قبالة السواحل العُمانية الأحد، ما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد طاقمها الذين تم إجلاؤهم فورًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، أعلن مركز الأمن البحري أن ناقلة النفط «سكايلايت» (SKYLIGHT) كانت على بعد نحو 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم عندما استهدفت.

وتم إخلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 شخصًا، منهم 15 هنديًا و5 إيرانيين.

وأشارت المصادر الأولية إلى أن الإصابات بين أفراد الطاقم كانت متفاوتة، وقد نقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط إجراءات أمان مشددة لضمان سلامة باقي الطاقم وحماية السفينة.