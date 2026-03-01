هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان

تعرض ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان، صباح اليوم الأحد، لهجوم بطائرتين مسيرتين.

ووفق المعطيات الأولية، أصابت إحدى المسيرتين مسكناً عمالياً داخل نطاق الميناء، بينما سقطت الأخرى بالقرب من خزانات الوقود، ما زاد من خطورة الموقف وأثار مخاوف من تداعيات أكبر لولا السيطرة السريعة على الموقع.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العمانية، أدانت سلطنة عمان بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن البلاد أو سلامة المقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وشهدت عدة دول خليجية تطورات أمنية متزامنة في ظل تصعيد إقليمي، تمثلت في إصابات جراء غارات واستهداف مطارات، واعتراض صواريخ وطائرات مسيرة، وسط إدانات رسمية وتحذيرات من تداول الشائعات.