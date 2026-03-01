رقم سلبي يداهم الزمالك أمام بيراميدز قبل موقعة قمة الدوري

يستضيف فريق بيراميدز منافسه الزمالك اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب مباراة بيراميدز والزمالك أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

ويتفوق الزمالك تاريخيا على بيراميدز حيث لعب الزمالك ضد بيراميدز 24 مباراة منهم 4 مباريات كان السماوي فيها تحت مسمى الأسيوطي قبل انتقال الملكية

حقق الزمالك الفوز في 14 مباراة مقابل 4 انتصارات لصالح فريق بيراميدز وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات

سجل لاعبو الزمالك 55 هدف واستقبلت شباكهم 39 هدف

رقم سلبي للزمالك أمام بيراميدز

ورغم التفوق التاريخي للزمالك على حساب السماوي إلا إنه يعاني من رقم سلبي من 4 سنوات تقريبا والبداية في 11 ديسمبر 2022 حنما حقق الأبيض أخر انتصار على بيراميدز

ومنذ ذلك الحين، التقى الزمالك ضد بيراميدز في 5 مباريات بالدوري المصري، حسم التعادل 3 مواجهات، وفاز بيراميدز في مباراتين، دون أي انتصارات للزمالك.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الانتصارات رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بينهما.