عاجل
مؤشر البورصة الرئيسي يخسر أكثر من 1000 نقطة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
سؤال برلماني عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن مدى جاهزية الحكومة لإدارة ملف الطاقة وضمان أمن الإمدادات
بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
رياضة

10 غيابات في الزمالك و3 ببيراميدز قبل قمة حسم صدارة الدوري

بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك
عبدالله هشام

تقام مساء اليوم الأحد مباراة قوية وحاسمة بين بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

غيابات بيراميدز والزمالك

ويغيب عن قمة بيراميدز والزمالك 13 لاعبا لأسباب مخلتفة حيث يفقد  الزمالك مجهودات كلا من أحمد حمدي ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية فيما يغيب عمر جابر والونش وأدم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام للإصابة.

ويستمر غياب محمود جهاد عن الزمالك لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته من الإصابات التي داهمته منذ انضمامه للأبيض.

ويفقد بيراميدز جهود ثلاث لاعبين فقط وهم رمضان صبحي “بقرار من الفيفا” ومحمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي وزياد هيثم بقرار فني.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة بيراميدز ضد الزمالك اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بيراميدز الزمالك الدوري المصري بيراميدز والزمالك غيابات الزمالك وبيراميدز

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الأهلي

الكرامة السوري يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

رئيس كازاخستان يبعث رسائل تضامن لقادة دول الخليج بعد هجمات إيران

رئيس كازاخستان يبعث رسائل تضامن لقادة دول الخليج بعد هجمات إيران

الولايات المتحدة تسمح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين

الولايات المتحدة تسمح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين

الهجوم الإيراني على الدول الخليجية

صحيفتان قطريتان: الهجوم الإيراني على الدول الخليجية يعد اعتداء صارخا وانتهاكا للقانون الدولي

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

