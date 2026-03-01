10 غيابات في الزمالك و3 ببيراميدز قبل قمة حسم صدارة الدوري

تقام مساء اليوم الأحد مباراة قوية وحاسمة بين بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

غيابات بيراميدز والزمالك

ويغيب عن قمة بيراميدز والزمالك 13 لاعبا لأسباب مخلتفة حيث يفقد الزمالك مجهودات كلا من أحمد حمدي ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية فيما يغيب عمر جابر والونش وأدم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام للإصابة.

ويستمر غياب محمود جهاد عن الزمالك لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته من الإصابات التي داهمته منذ انضمامه للأبيض.

ويفقد بيراميدز جهود ثلاث لاعبين فقط وهم رمضان صبحي “بقرار من الفيفا” ومحمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي وزياد هيثم بقرار فني.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة بيراميدز ضد الزمالك اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون سبورت.