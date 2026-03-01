تشكيل بيراميدز والزمالك المتوقع لحسم قمة بطولة الدوري

تقام مساء اليوم الأحد مباراة قوية وحاسمة بين بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

تشكيل الزمالك المتوقع

حارس المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الانتصارات رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بينهما.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - ناصر ماهر - حامد حمدان - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

القمة المرتقبة لا تحمل فقط ثلاث نقاط، بل قد تعيد رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. فالفائز سيحصل على دفعة معنوية كبيرة، بينما قد يجد الخاسر نفسه تحت ضغط مضاعف في الجولات المقبلة.