هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد سمير

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد نحو استاد الدفاع الجوي، حيث المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، في لقاء ينتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا ومتابعة إعلامية كبيرة. وتأتي المباراة في توقيت حساس من عمر المسابقة، مع دخول الدوري مراحله الحاسمة التي لا تقبل نزيف النقاط، خصوصًا بين فرق المقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت اللقاء على الهواء مباشرة، مع استوديو تحليلي يسبق صافرة البداية ويضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والتكتيكية للمباراة، في أجواء كروية منتظرة لعشاق الفريقين

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الانتصارات رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بينهما.

القمة المرتقبة لا تحمل فقط ثلاث نقاط، بل قد تعيد رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. فالفائز سيحصل على دفعة معنوية كبيرة، بينما قد يجد الخاسر نفسه تحت ضغط مضاعف في الجولات المقبلة.

الزمالك بيراميدز الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

