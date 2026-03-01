يحيى النوساني يتوج ببطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش بكندا

توج البطل المصري يحيى النوساني، ببطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش التي استضافتها تورنتو الكندية خلال الفترة بين 24 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 27 ألف دولار.

وفاز يحيى النوساني في المباراة النهائية على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-1, 12-10, 11-3.

كان يحيى النوساني قد فاز في الدور نصف النهائي على الأسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11، 11-6، 11-5، 11-6.

فيما فاز محمد الشربيني على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4، 6-11، 11-7، 11-9.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجاري، وواصل الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تربعهما على عرش تصنيف الرجال والسيدات.

وتنفرد نور الشربيني بالمركز الثانى فى التصنيف العالمي بعد تتويجها بآخر بطولتين، وذلك برصيد 1,677 نقطة، لتأتي خلف هانيا الحمامى التي تتربع على قمة التصنيف برصيد 1,791 نقطة، فيما تحتفظ أمينة عرفى بالمركز الثالث برصيد 1,542.5 نقطة.