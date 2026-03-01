قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية
إيران تؤكد استشهاد رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي
الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ
إعلام إيراني : دوي انفجارات قوية في طهران
طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يحيى النوساني يتوج ببطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش بكندا

يحيى النوساني
يحيى النوساني
محمد سمبر

توج البطل المصري يحيى النوساني، ببطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش التي استضافتها تورنتو الكندية خلال الفترة بين 24 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 27 ألف دولار.

وفاز يحيى النوساني في المباراة النهائية على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-1, 12-10, 11-3.

كان يحيى النوساني قد فاز في الدور نصف النهائي على الأسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11، 11-6، 11-5، 11-6.

فيما فاز محمد الشربيني على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4، 6-11، 11-7، 11-9.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجاري، وواصل الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تربعهما على عرش تصنيف الرجال والسيدات.

وتنفرد نور الشربيني بالمركز الثانى فى التصنيف العالمي بعد تتويجها بآخر بطولتين، وذلك برصيد 1,677 نقطة، لتأتي خلف هانيا الحمامى التي تتربع على قمة التصنيف برصيد 1,791 نقطة، فيما تحتفظ أمينة عرفى بالمركز الثالث برصيد 1,542.5 نقطة.

