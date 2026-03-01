قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
توك شو

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية

البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن التلفزيون الإيراني أعلن رسميا اغتيال وزير الدفاع عزيز نصير زاده.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، وكبير المسئولين الأمنيين علي شمخاني، في غارات جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشارك شمخاني في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما شغل باكبور منصبه منذ حرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل وإيران. وكان شمخاني، رئيس مجلس الدفاع الوطني الإيراني والمستشار المقرّب من علي خامنئي، قد أُصيب في تلك الحرب إثر محاولة اغتيال.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق مقتل باكبور وشمخاني في غاراتها التي نُفذت يوم السبت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيشن قريبًا «أعنف عملية هجومية» ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية. وعقب الإعلان عن مقتل خامنئي، قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم سيستهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان منسوب للحرس الثوري: «ستبدأ في أي لحظة من الآن العملية الهجومية الأكثر شراسة في تاريخ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

ويُعد الحرس الثوري الإيراني أحد أكثر فروع القوات المسلحة الإيرانية نفوذًا، ويتمتع بتحالف وثيق مع قيم ومبادئ ثورة عام 1979.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار القاهرة الإخبارية

