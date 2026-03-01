قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
أصل الحكاية

ليالي سماوية لا تتكرر.. مارس يقدم عرضا فلكيا نادرا حتى 2028

القمر الدموي
القمر الدموي
أمينة الدسوقي

مع حلول شهر مارس، تستعد السماء لتقديم واحدة من أروع لوحاتها الفلكية، في مشهد يجمع بين خسوف كلي للقمر واصطفاف كواكب لامع واقتران كوكبي نادر.

مارس يقدم عرضا فلكيا نادرا حتى 2028

أيام استثنائية ينتظرها عشاق الفلك، حيث تتزين السماء بظواهر لن تتكرر قبل سنوات.

القمر الدموي خسوف يلون السماء بالأحمر

في ليلتي الثاني والثالث من مارس، يشهد العالم خسوف كليا للقمر، حين يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض ويتحوّل لونه إلى الأحمر النحاسي، في ظاهرة تُعرف باسم "القمر الدموي".

ويرجع هذا اللون المميز إلى مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض؛ إذ يتشتت الضوء الأزرق، بينما يستمر الضوء الأحمر ليصبغ سطح القمر بلون يشبه ألوان الشروق والغروب.

أين يمكن مشاهدة الخسوف؟

سيكون الخسوف الكلي مرئيًا بوضوح في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا ومعظم شرق آسيا.

أما المناطق الممتدة من البرازيل حتى آسيا الوسطى فستتمكن من مشاهدة المراحل الجزئية وشبه الظل، بينما تحرم أوروبا وأفريقيا من رؤية الحدث هذه المرة.

عرض كوكبي يزين الأفق بعد الغروب

بالتزامن مع الخسوف، يتواصل عرض الكواكب في الأفق الغربي عقب غروب الشمس.

يمكن رصد عطارد والزهرة بسهولة، مع بقاء الزهرة الأشد لمعانًا في السماء. 

كما يظهر زحل منخفضًا قرب الأفق، في حين يحتاج نبتون إلى تلسكوب صغير لرصده.

وفي أعلى السماء، داخل كوكبة الثور، يقع أورانوس الذي يتطلب بدوره أدوات رصد بسيطة، بينما يسطع المشتري بوضوح بين نجوم كوكبة الجوزاء.

ولتمييز الكواكب عن النجوم، يكفي ملاحظة أن الكواكب لا تتلألأ كما تفعل النجوم.

ذروة المشهد اقتران كوكبي نادر

يبلغ العرض السماوي ذروته مساء السابع من مارس، عندما تدخل الزهرة وزحل ونبتون في اقتران لافت، متقاربة في الأفق الغربي لنحو 45 دقيقة بعد الغروب.

يمكن رؤية الزهرة وزحل بالعين المجردة، بينما يكشف التلسكوب الصغير الكواكب الثلاثة مجتمعة في مشهد نادر، لن يتكرر بسهولة في السنوات القريبة.

ليالي قليلة لكنها استثنائية، تقدم للسماء فيها عرضا مدهشا يجمع بين الجمال والندرة، ويمنح عشاق الفلك فرصة لا تتكرر كثيرًا حتى عام 2028.

