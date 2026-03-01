قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

برنامج صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان «مأزق ياسر جلال» |فيديو

الهام ابو الفتح
الهام ابو الفتح
منار عبد العظيم

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «مأزق ياسر جلال» وجاء كالتالي:

أعتقد أن النجم ياسر جلال في مأزق، فعلى مدى ثلاث سنوات قدم شخصية زعيم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثلاث أجزاء من مسلسل «الاختيار»، والواقع أنه قدم الشخصية باقتدار ومهارة كبيرة، جسّد البطولة والقوة والهدوء، وقدم شخصية الرئيس على الشاشة بدرجة عالية من الإتقان والالتزام، جسّد فكرة رجل يتحمّل مسؤولية دولة، كان يعتمد على نظرة العين، يتحدث بقدر، ويصمت بقدر، ويتحرك بحساب.

وقد اعتدنا عليه من قبل في أدوار تاريخية، شخصيات رصينة وجادة، سواء في «لن أعيش في جلباب أبي» أو «رحيم» أو «ظل الرئيس». قار في الملامح، ونوع من الهيبة التي التصقت به مع الوقت.

لكن هذه النوعية من المسلسلات الوطنية أو التاريخية ليست متاحة دائمًا، ولا يمكن لأي ممثل أن يبقى أسير قالب واحد مهما نجح فيها.

هذا العام قرر أن يخرج من الإطار الذي تعودنا عليه، والحقيقة أن ياسر جلال ممثل موهوب وقدرته على الأداء عالية، لكني أعتقد أنه عندما قرر أن يخرج من الشخصية كانت مغامرة كبيرة ومأزقًا أيضًا، فنحن قد تعودنا عليه بشخصية معينة، أما هذه الشخصية الجديدة، اللعوب، الشاب صاحب المغامرات النسائية، فهي خفيفة عليه. رغم أدائه الجيد، إلا أنني من داخلي أجد مقاومة في قبولها مقارنة بالشخصيات التي قدمها قبل ذلك، وأعتقد أن هذا أيضًا رد فعل كثير من المشاهدين.

من حقه أن يخرج من إطار الشخصية الجادة، ولكن لست أدري كيف سيخرج منها مسلسل هذا العام، صدمنا كجمهور محب، لا أعلم أي طريق سيختار… كل ما أعرفه أن النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل «الاختيار» وباقي المسلسلات قد وضعه في مكانة أو في قالب شخصية يريد أن يخرج منها دون أن يفقد جمهوره، وأعتقد أن هذه المعادلة ليست سهلة، خاصة أن تمثيله لهذه الشخصية… شخصية الرئيس، أعتقد أنها رشحته ليكون عضوًا معينًا في مجلس الشورى كنائب عن الشعب، أيضًا نائب الشعب لا أعتقد أنه يجب أن يظهر بمظهر المطارد للفتيات الجميلات.

أعان الله ياسر جلال… فالمعادلة ليست سهلة، لا عليه ولا علينا.

إلهام أبو الفتح ياسر جلال مأزق باسر جلال

