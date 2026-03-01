قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة.. وبيان للدفاع القطرية
لفتة إنسانية .. تركي آل شيخ يستقبل المُسن صاحب جملة «أهل غزة أولى مني» ويُحقق أمنيته | شاهد
عاجل | فرق الإنقاذ تهرع إلى «بيت شيمش» غرب القدس بعد سقوط صاروخ إيراني
تداعيات الحرب.. مستشار أممي يكشف: أي مواجهة عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية
مي عمر تكشف سبب تأخير عرض الحلقة 12 من «الست موناليزا».. وتعتذر للجمهور: «ظروف صعبة»
قتيلة وأكثر من 20 مصابًا في قصف إيراني على «تل أبيب».. وحفرة كبيرة بعاصمة الاحتلال
أستاذ علوم سياسية: أمريكا لن تنجح في فرض نظام جديد داخل إيران | فيديو
إصابة 4 موظفين داخل مطار دبي الدولي .. ونشر فرق الطوارئ
قائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري .. اليوم
بن زايد يبحث مع نظيره التركي تطورات الحرب.. واتصال آخر بين أردوغان وترامب
ترامب يرجح مقتـ.ـل خامنئي و40 قائدًا.. وقصف مُستمر لإيران لمدة أسبوع مُتواصل
منتخب مصر للشباب يهزم العراق وديًا
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

عبد العزيز جمال

يزيد التساؤل عن موعد عيد الفطر 2026 هل سيكون الجمعة 20 مارس أم السبت 21 مارس، وكذلك موعد صلاة العيد، حيث يفصل المصريين عن قدوم العيد نحو 19 يوما ، حيث يمر شهر رمضان المبارك بسرعة، لتصبح لحظات الفرح والاحتفال بعده على الأبواب. 

يأتي عيد الفطر 1447 هجريًا استكمالًا للبهجة بعد شهر من الصيام والتأمل والتقرب إلى الله، ليجمع العائلات والأحباء في جو من الاحتفالات والصلات الاجتماعية، مع استعدادات مبكرة لدى الجميع لاستقبال أيام الفرح والمناسبات العائلية.
 

بث مباشر رؤية هلال عيد الفطر 2025


 


موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

أوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر في القاهرة ستقام في تمام الساعة 6:24 صباحا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع وجود فروق زمنية بسيطة في باقي المحافظات وفقا للموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن يتم إعلان التوقيتات الرسمية النهائية قبل حلول العيد مباشرة.
 

النهاردة كام رمضان 2026؟

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ شهر رمضان 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر. وبناءً عليه، يوافق اليوم السبت 28 فبراير 2026 9 رمضان 1447 هجريًا.

كم باقى على عيد الفطر 2026؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، فإن يوم الخميس 19 مارس 2026 سيكون آخر أيام رمضان، ويحل يوم الجمعة 20 مارس 2026 كأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا في مصر.

 وباحتساب المدة من السبت 28 فبراير 2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، يتبقى نحو 19 يومًا فقط على حلول العيد. 
 

قنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

استعدادات المصريين للعيد

مع اقتراب عيد الفطر، تزداد حركة الأسواق، وتبدأ المحال التجارية في تجهيز العروض والمستلزمات الخاصة بالمناسبة، بما يشمل الملابس، والحلويات، والمواد الغذائية، والهدايا.

 كما تزداد الرحلات العائلية إلى الحدائق والأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الاحتفالية التي تجمع الأهل والأصدقاء ويحرص المصريون على استثمار هذه الأيام الأخيرة من رمضان في الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، لتعظيم الأجر والثواب قبل حلول العيد.
 

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

أيام عيد الفطر في مصر

تظل دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة هي المصدر الرسمي لإعلان الموعد النهائي لعيد الفطر، حيث يتم إصدار بيان مساء يوم 29 من رمضان.

 وفي حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي أول أيام العيد، وإذا تعذرت الرؤية، يُستكمل شهر رمضان 30 يومًا ويؤجل العيد إلى اليوم التالي. 

وتحرص الأسرة المصرية على متابعة هذا الإعلان، لضمان الالتزام بالموعد الشرعي للعيد ومواكبة المناسبات الدينية بدقة.

