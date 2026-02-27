الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة

في واقعة استفزت الشارع المصري، قام مهندس زراعة مصري بدهس المواطنون بمنطقة كرداسه بالجيزة، وذلك اثر انتفاضة الأهالي بسبب تعليقه علم إسرائيل.

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات واقعة دهس عدد من المواطنين بمدينة كرداسة، بعدما أقدم شاب على قيادة سيارة تحمل ملصق علم إسرائيل، ما أسفر عن وقوع إصابات وتحطم عدد من المركبات أثناء محاولته الفرار.

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر سيارة “جيب شيروكي” تحمل ملصق علم إسرائيل على زجاج النافذتين الخلفيتين، تصطدم بعدة سيارات في محيط الشارع السياحي بكرداسة، وسط مطاردة من عدد من الأهالي.

وفور رصد المقطع، تحركت قوات الأمن بالتزامن مع تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغات من الأهالي بوقوع حادث دهس.

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة 2026

وبالفحص تبين أن قائد السيارة حاول الفرار بعد تجمع عدد من المواطنين حول سيارته، وأثناء قيادته بسرعة اصطدم بعدد من الأشخاص، ما أدى إلى إصابتهم بسحجات وكدمات وجروح طفيفة، كما تسبب في تلفيات بعدة سيارات ودراجة نارية “توك توك”.

وتمكنت مباحث كرداسة من ضبط المتهم، وبالفحص المبدئي تبين أنه مهندس زراعي، وكان قد توجه إلى أحد فروع شركات الاتصالات بالمنطقة.

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة

وتشير التحريات الأولية إلى أن مشادة نشبت بينه وبين صاحب محل ملابس بسبب ركن السيارة أمام المحل، وعقب تدخل الأهالي لفض الخلاف لاحظوا وجود ملصق علم إسرائيل على السيارة، فلاحقوه، ما دفعه إلى محاولة الهرب ووقوع الحادث.

وتباشر جهات التحقيق بالجيزة استجواب المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، بما في ذلك بيان ما إذا كان تحت تأثير مواد مسكرة من عدمه، والتحقق من دوافع وضع الملصق على السيارة.

واقعة دهس سيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان في تعليقات متداولة عبر مواقع التواصل بأن المتهم من إحدى القرى المجاورة، وتباينت آراؤهم بشأن سلوكه، بين من أشار إلى احتمالية مروره بأزمة نفسية، وآخرين رجحوا كونه في حالة غير طبيعية وقت الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جمع المعلومات والتحريات لكشف الحقيقة كاملة.

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة

كما شهدت الواقعة حالة من الغضب بين بعض الأهالي الذين تجمعوا حول قائد السيارة عقب إيقافه، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتتمكن من إخراجه من موقع الحادث وضبطه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.