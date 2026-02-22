قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مأساة مسن في كرداسة| عمرو الليثي يمنحه 5 آلاف جنيه لمساندته في مواجهة ظروف الحياة

عمرو الليثي
عمرو الليثي

في مشهد إنساني لافت، استعرض الإعلامي د. عمرو الليثي، معاناة أحد كبار السن خلال مقدمة الحلقة الثانية من برنامجه "أجمل ناس" على شاشة قناة الحياة، ضمن رسالته التي تهدف إلى دعم البسطاء وإدخال البهجة على الأسر المصرية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، إلى جانب عرض قصص النجاح لدى الفلاحين وأهالي القرى من خلال فقرة "نهر الخير" التي تستهدف تقديم مشروعات خيرية في مختلف المحافظات.

وأكد عمرو الليثي، أن الحياة ما زالت تحمل الكثير من الخير، مشيرًا إلى أن فريق البرنامج يسعى طوال حلقاته خلال شهر رمضان إلى رسم الابتسامة على وجوه المرضى وذوي الظروف الصعبة، متمنيًا أن يحمل الشهر الكريم المزيد من البركة والسعادة للمشاهدين.

وخلال فقرة المفاجآت وجبر الخواطر، توجهت سيارة البرنامج إلى مدينة كرداسة، حيث التقى الإعلامي بالحاج عبد الحكيم أثناء عودته إلى منزله، ليكشف الرجل الستيني عن مأساته اليومية، حيث قال إنه يبلغ من العمر 70 عامًا ويعيش على رزق يومه دون مصدر دخل ثابت.

وانهار المسن باكيًا وهو يروي معاناته، مؤكدًا أنه يعيش بمفرده بعد زواج أبنائه الأربعة الذين تركوه دون رعاية أو دعم مادي، مشيرًا إلى أن الله وحده هو السند الحقيقي له في مواجهة ظروف الحياة القاسية.

وأضاف أنه يعيش مع زوجته في مسكن بسيط، ويعول طفلًا صغيرًا يبلغ من العمر سبع سنوات، موضحًا أنه يخرج يوميًا بحثًا عن أي عمل بسيط يساعده على توفير احتياجات أسرته، مثل الحفر أو حمل الأشياء الثقيلة، حيث لا يتجاوز دخله اليومي نحو 150 جنيهًا.

واختتم حديثه معبرًا عن أمنيته في مقابلة "وجه كريم" يساعده على تجاوز صعوبات الحياة، معبّرًا عن رغبته في الراحة في الآخرة وعدم الحاجة إلى مساعدة الآخرين. ومن جانبه، طمأنه الإعلامي عمرو الليثي بأن شهر الخير فرصة لدعم المحتاجين، وأهداه مبلغ خمسة آلاف جنيه، فابتسم الرجل شكرًا معربًا عن أمنيته في شراء احتياجات شهر رمضان واللحوم لأسرته.

يُذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُذاع يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة للأهالي في مختلف محافظات مصر، إلى جانب تنظيم أكبر مسابقة معلوماتية في الشهر الكريم بمشاركة أصحاب المهن المختلفة، باستخدام سيارة المفاجآت لتحقيق الأمنيات ونشر البهجة بين المواطنين.

