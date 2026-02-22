داليا مصطفى تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل «اسأل روحك» ..فيديو

كشفت الفنانة داليا مصطفى تفاصيل شخصيتها في مسلسل «اسأل روحك»، خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، مؤكدة أن العمل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الغموض والتشويق.

وأوضحت داليا مصطفى أنها تقدم شخصية لوجين وهي صعبة ومعقدة، تتسم بالعصبية والانفعال، وتدور حولها العديد من الأسرار المرتبطة بجريمة قتلها داخل الأحداث، مشيرة إلى أن الشخصية تمثل تحديًا كبيرًا لها على المستوى الفني، لما تحمله من أبعاد نفسية متداخلة وتطورات درامية مفاجئة.

وأضافت أن المسلسل يعتمد على تصاعد الأحداث وكشف الخيوط الغامضة تدريجيًا، في إطار مليء بالإثارة، لافتة إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع مفاجآت غير متوقعة خلال الحلقات.

مسلسل «اسأل روحك» بطولة ياسمين رئيس، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع، ويُعد من الأعمال المنتظرة التي تراهن على حبكة درامية مشوقة وأداء تمثيلي مميز.