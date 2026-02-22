لقاء الخميسي: دوري في مسلسل "ضد الكسر" حصل في حياتي الحقيقية

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن تأثير الكلمة في حياتها الشخصية والفنية، خلال استضافتها في برنامج “الكلمة” عبر راديو إنرجي 92.1، والذي تقدمه إيناس سلامة الشواف، مسؤولة التنسيق في إنرجي.



وأكدت الخميسي أن الفنان ليس بالضرورة قدوة، بل هو إنسان لديه مشاعره وقراراته وأخطاؤه، مشددة على أن الأهم هو أن يكون صادقًا في عمله، مجتهدًا في تطوير نفسه، ومحبًا لما يقدمه، لأن الصدق يصل إلى الجمهور قبل أي شيء آخر.



وأوضحت أن الصمت أحيانًا يكون أقوى من الكلام، لافتة إلى أنها لا تميل إلى تبرير مواقفها كثيرًا، فإذا لم تُفهم كلمتها تفضّل الصمت، معتبرة أن من يعرفها جيدًا يستطيع فهمها دون شرح مطوّل. كما اعترفت بأنها قد تراجع نفسها إذا تسرعت في حكم أو قرار، مؤكدة أن الاعتراف بالخطأ والعودة عنه قوة وليس ضعفًا.



واستعادت بعض محطاتها الدرامية التي تركت أثرًا واضحًا في مسيرتها، مشيرة إلى أن بعض الأدوار احتاجت منها تعبيرًا عميقًا بالمشاعر ونظرات العين أكثر من الاعتماد على الحوار، وهو ما اعتبرته تحديًا ممتعًا في تجربتها الفنية.



وقالت: " مع الوقت ومن القراءة لقيت إن كل ما بنطق شيء بيحصل فبقيت أتوقع أمور جيدة وأعطي نفسي رسائل إيجابية ودي بتريحني نفسيًا ولقيتها باب للشكر على النعمة.. في "ضد الكسر" كنت بجسد شخصية "نادين" كانت بتدافع عن حبيبها وكانت بتقول إني خطفته مني ولقيت إن ده حصل في حياتي الحقيقية.. ومسلسل "بين عالمين" مع أ. طارق لطفي والمخرج أ. أحمد مدحت من أحلى ما قدمت وأهم أدواري.. وكان محتاج تعبير بالعين والإحساس أكثر من الكلام وكنت مهتمة جدًا أكون "ليلى" وساعد في ده كلام المخرج مع إحساس الممثل اللي قدامك بيخليك أحسن".



وفيما يخص علاقاتها الإنسانية، شددت على أنها تفضّل الاستماع أولًا قبل إصدار الأحكام، ولا تعتمد على ما يُقال عن الآخرين، بل تكوّن انطباعها من خلال تعاملها المباشر معهم. أما عن تعاملها مع النصوص الدرامية، فأكدت على أنها تناقش أي جملة لا تشعر بها مع المخرج والمؤلف، وقد تقترح تعديلًا في الحوار، بينما تظل طريقة التنفيذ رؤية خاصة بالمخرج. وأضافت أن الارتجال أحيانًا يأتي بشكل تلقائي عندما تتوحد مع الشخصية، فيخرج كلام غير مكتوب يعبر عن إحساس حقيقي، سواء كان مؤلمًا أو خفيف الظل.



وعن اللزمات الشهيرة التي تحبها، أوضحت أنها تميل إلى بعض العبارات المميزة للفنان الراحل سعيد صالح، وكذلك للفنان محمد صبحي، لما تحمله من روح خاصة وبصمة فنية.



وتابعت: "البرامج واللقاءات بتكون لو في حاجة مهمة لازم تتقال، الفترة اللي فاتت لما طلعت ترند حسيتها رسالة، وشفت قد إيه الناس جميلة وبتحبني وبتسندني ورافضين اللي اتعرضت له”، مؤكدة أنها تحب الستر، وأن ما حدث مؤخرًا كان شأنًا عائليًا خاصًا لا يخص أحدًا خارج البيت، مضيفة: “أنا عمري ما اتكلمت عن بيتي برة بيتي".



وعن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في حياتها، قالت إن والديها يمثلان الأساس والداعم الأكبر لها، كما وصفت الفنان الراحل نور الشريف بأنه صاحب أثر عميق في مسيرتها، قائلة: "هو اللي أقدر أوصفه بـ‘يغيب القائل ويبقى الأثر.. علّمني وكبّرني وأعطاني طاقة حب الفن".