قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة
نقدم العلاج لمواطنينا مجانا.. رئيس وزراء جرينلاند يرفض إرسال ترامب مستشفى عائم للجزيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء الخميسي: دوري في مسلسل "ضد الكسر" حصل في حياتي الحقيقية

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن تأثير الكلمة في حياتها الشخصية والفنية، خلال استضافتها في برنامج “الكلمة” عبر راديو إنرجي 92.1، والذي تقدمه إيناس سلامة الشواف، مسؤولة التنسيق في إنرجي.


وأكدت الخميسي أن الفنان ليس بالضرورة قدوة، بل هو إنسان لديه مشاعره وقراراته وأخطاؤه، مشددة على أن الأهم هو أن يكون صادقًا في عمله، مجتهدًا في تطوير نفسه، ومحبًا لما يقدمه، لأن الصدق يصل إلى الجمهور قبل أي شيء آخر.


وأوضحت أن الصمت أحيانًا يكون أقوى من الكلام، لافتة إلى أنها لا تميل إلى تبرير مواقفها كثيرًا، فإذا لم تُفهم كلمتها تفضّل الصمت، معتبرة أن من يعرفها جيدًا يستطيع فهمها دون شرح مطوّل. كما اعترفت بأنها قد تراجع نفسها إذا تسرعت في حكم أو قرار، مؤكدة أن الاعتراف بالخطأ والعودة عنه قوة وليس ضعفًا.


واستعادت بعض محطاتها الدرامية التي تركت أثرًا واضحًا في مسيرتها، مشيرة إلى أن بعض الأدوار احتاجت منها تعبيرًا عميقًا بالمشاعر ونظرات العين أكثر من الاعتماد على الحوار، وهو ما اعتبرته تحديًا ممتعًا في تجربتها الفنية.


وقالت: " مع الوقت ومن القراءة لقيت إن كل ما بنطق شيء بيحصل فبقيت أتوقع أمور جيدة وأعطي نفسي رسائل إيجابية ودي بتريحني نفسيًا ولقيتها باب للشكر على النعمة.. في "ضد الكسر" كنت بجسد شخصية "نادين" كانت بتدافع عن حبيبها وكانت بتقول إني خطفته مني ولقيت إن ده حصل في حياتي الحقيقية.. ومسلسل "بين عالمين" مع أ. طارق لطفي والمخرج أ. أحمد مدحت من أحلى ما قدمت وأهم أدواري.. وكان محتاج تعبير بالعين والإحساس أكثر من الكلام وكنت مهتمة جدًا أكون "ليلى" وساعد في ده كلام المخرج مع إحساس الممثل اللي قدامك بيخليك أحسن".


وفيما يخص علاقاتها الإنسانية، شددت على أنها تفضّل الاستماع أولًا قبل إصدار الأحكام، ولا تعتمد على ما يُقال عن الآخرين، بل تكوّن انطباعها من خلال تعاملها المباشر معهم. أما عن تعاملها مع النصوص الدرامية، فأكدت على أنها تناقش أي جملة لا تشعر بها مع المخرج والمؤلف، وقد تقترح تعديلًا في الحوار، بينما تظل طريقة التنفيذ رؤية خاصة بالمخرج. وأضافت أن الارتجال أحيانًا يأتي بشكل تلقائي عندما تتوحد مع الشخصية، فيخرج كلام غير مكتوب يعبر عن إحساس حقيقي، سواء كان مؤلمًا أو خفيف الظل.


وعن اللزمات الشهيرة التي تحبها، أوضحت أنها تميل إلى بعض العبارات المميزة للفنان الراحل سعيد صالح، وكذلك للفنان محمد صبحي، لما تحمله من روح خاصة وبصمة فنية.


وتابعت: "البرامج واللقاءات بتكون لو في حاجة مهمة لازم تتقال، الفترة اللي فاتت لما طلعت ترند حسيتها رسالة، وشفت قد إيه الناس جميلة وبتحبني وبتسندني ورافضين اللي اتعرضت له”، مؤكدة أنها تحب الستر، وأن ما حدث مؤخرًا كان شأنًا عائليًا خاصًا لا يخص أحدًا خارج البيت، مضيفة: “أنا عمري ما اتكلمت عن بيتي برة بيتي".


وعن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في حياتها، قالت إن والديها يمثلان الأساس والداعم الأكبر لها، كما وصفت الفنان الراحل نور الشريف بأنه صاحب أثر عميق في مسيرتها، قائلة: "هو اللي أقدر أوصفه بـ‘يغيب القائل ويبقى الأثر.. علّمني وكبّرني وأعطاني طاقة حب الفن".

لقاء الخميسي برنامج “الكلمة” راديو إنرجي 921

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مايا اشرف زكي

نشوى مصطفى تشيد بالمخرجة مايا أشرف زكي

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي: دوري في مسلسل "ضد الكسر" حصل في حياتي الحقيقية

مسلسل «اتنين غيرنا»

اتنين غيرنا الحلقة 5.. آسر ياسين يتنازل عن محضر شرطة ودينا الشربيني تترك منزله

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد