أرسنال يكتسح توتنهام برباعية في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال الفوز على مضيفه فريق توتنهام بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

افتتح التسجيل فريق أرسنال عن طريق إيبيريشي إيز في الدقيقة 32، وتعادل راندال كولو مواني لفريق توتنهام في الدقيقة 34 من انطلاق المباراة.

وسجل فيكتور جيوكيريس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 47، وعاد إيبيريشي إيز لتسجب الهدف الثاني له والثالث للجانرز في لدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 90+4 عاد فيكتور جيوكيريس للتسجيل مرمى أخري ليسجل الهدف الرابع لصالح أرسنال.

وبتلك النتيجة يواصل أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة مبتعدا بفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي يتأخر بمباراة، وتوقف رصيد توتنهام عند النقطة 29 ليحتل المركز الـ16.

تشكيل الفريقين

أعلن إيجور تيودور وميكيل أرتيتا، مدربا توتنهام وأرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة ديربي شمال لندن، على ملعب توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بييرو هينكابي – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – يوريان تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – إيبيرتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد