بالصور

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

قسم الفن

في مسلسل اتنين غيرنا، يبدو أن حياة الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) لا تهدأ أبدًا، فالكاميرات تلاحقها في كل مكان، والصحافة تطارد حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها المقطوعة وغير ذلك، مما ينتج عنه الكثير من الشائعات، التي أصبح ضحيتها أيضًا دكتور حسن (آسر ياسين)، الذي خرج معها فقط في السيارة، فأصبح الاثنين حديث الإعلام بالكثير من الشائعات.

الشائعات تقول إن نور أبو الفتوح ورفيقها الجديد حسن كانا مخمورين وتعدوا بالضرب على المعجبين في الشارع، لكن ما حدث فعلًا هو أن الاثنين كانا في طريقهما إلى المنزل بالسيارة، ومجموعة من المعجبين السكارى قطعوا عليهما الطريق من أجل التقاط صورة مع الفنانة بالإكراه.

نتيجة هذه الشائعات، تضطرب العلاقة بين نور وحسن في المسلسل، حيث تتحول حياة حسن الهادئة إلى صاخبة فجأة، بأن يكون حديث الإعلام، كما أنه ذهب إلى قسم الشرطة واضطر إلى التصالح مع الشباب المعتدين حتى لا يجعل نور تخضع لتحاليل مخدرات وكحول، وهذا أيضًا يخلق المشاكل في حياة الاثنين، لمجرد ظن حسن أن نور قد تعاطت المخدرات عندما حاولت الانتحار في بداية أحداث المسلسل.

اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

