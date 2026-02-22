عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.

وفي مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية، أضاف عراقجي خلال رده على سؤال بهذا الخصوص: "إذا هاجمتنا الولايات المتحدة، فلدينا كل الحق في الدفاع عن أنفسنا. لا تستطيع صواريخنا ضرب الأراضي الأمريكية، لذا من الواضح أننا مضطرون للقيام بشيء آخر. سيتعين علينا ضرب قواعد أمريكية في المنطقة".





ونشرت الولايات المتحدة في بحر العرب قبالة سواحل عمان، مجموعة بحرية ضاربة تضم حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومدمرات حاملة للصواريخ.





وتتجه حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وهي الأحدث والأضخم في الأسطول الأمريكي، في طريقها إلى المنطقة (شوهدت مؤخرا قبالة جبل طارق) للانضمام إلى القوات المتمركزة هناك.





وتشهد منطقة الشرق الأوسط حاليا أكبر حشد عسكري أمريكي منذ عقود، حيث وصفت التقارير التحركات الحالية بأنها استعداد لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران في ظل توتر المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.