عقب فوز أرسنال وليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

حافظ فريق ارسنال علي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 27.

وحقق فريق أرسنال الفوز امام توتنهام 4-1 في ديربي لندن مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 27 من البريميرليج.

كما حقق ليفربول الفوز امام نوتنجهام فورست 1-0 اليوم الأحد

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز أرسنال وليفربول

1 آرسنال 61 نقطة

2 مانشستر سيتي 56 نقطة

3 أستون فيلا 51 نقطة

4 تشيلسي 45 نقطة

5 مانشستر يونايتد 45 نقطة

6 ليفربول 45 نقطة

7 برينتفورد 40 نقطة

8 بورنموث 38 نقطة

9 إيفرتون 37 نقطة

10 فولهام 37 نقطة

11 نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

12 سندرلاند 36 نقطة

13 كريستال بالاس 35 نقطة

14 برايتون 34 نقطة

15 ليدز يونايتد 31 نقطة

16 توتنهام هوتسبير 29 نقطة

17 نوتنجهام 27 نقطة

18 وست هام 25 نقطة

19 بيرنلي 19 نقطة

20 وولفرهامبتون 10 نقاط