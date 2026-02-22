قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات يتفقد المجمع السمكي بالمنزلة ويفتتح مصنع أعلاف المنزلة
الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
رياضة

عقب فوز أرسنال وليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ياسمين تيسير

حافظ فريق ارسنال علي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 27.

وحقق فريق أرسنال الفوز امام  توتنهام 4-1 في ديربي لندن مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 27 من البريميرليج.

كما حقق ليفربول الفوز امام نوتنجهام فورست 1-0 اليوم الأحد 

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز أرسنال وليفربول 

1 آرسنال 61 نقطة

2 مانشستر سيتي 56 نقطة

3 أستون فيلا 51 نقطة

4 تشيلسي 45 نقطة

5 مانشستر يونايتد 45 نقطة

6 ليفربول 45 نقطة

7 برينتفورد 40 نقطة

8 بورنموث 38 نقطة

9 إيفرتون 37 نقطة

10 فولهام 37 نقطة

11 نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

12 سندرلاند 36 نقطة

13 كريستال بالاس 35 نقطة

14 برايتون 34 نقطة

15 ليدز يونايتد 31 نقطة

16 توتنهام هوتسبير 29 نقطة

17 نوتنجهام  27 نقطة

18 وست هام 25 نقطة

19 بيرنلي 19 نقطة

20 وولفرهامبتون 10 نقاط

