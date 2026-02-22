لليوم الخامس على التوالي درش يشعل السوشيال.. ويتربع على الترند

تصدر هاشتاج "#مصطفي_شعبان" و"#درش" تريند موقع إكس وفيسبوك، واحتل البحث عنه المرتبة الأولى على جوجل بعد عرض الحلقة الخامسة.

شهدت الحلقة تصاعد الأحداث، حيث قامت فرح (هاجر الشرنوبي) بترك زوجها هلال بعد اعتداء درش عليه في وسط الوكالة، بينما حاول بكر التغطية على الحادث، لكن زوجته فوجئته بوجود فيديو يُثبت ضرب درش له.

وفي تطور آخر، هدّد المعلم كرامه (رياض الخولي) أولاده بكر وهلال بعد نزولهم الوكالة مرة أخرى، بينما نصحتهم زوجته سلوي خطاب بالتصالح وتنفيذ طلباته لترضى عنهم.

الحلقة حازت على تفاعل واسع من الجمهور، وأشادوا بقدرة مصطفى شعبان على تقديم شخصيات متنوعة ومفاجأة المشاهدين بتفاصيل مشوقة، بالإضافة إلى حبكة المسلسل المحكمة وأداء باقي فريق العمل.

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.