إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
فن وثقافة

مصطفى شعبان يتصدر التريند بمسلسل درش لليوم الرابع على التوالي

مصطفي شعبان في مسلسل درش
مصطفي شعبان في مسلسل درش
علا محمد

تصدر الفنان مصطفى شعبان وهشتاج مسلسل "درش " تريند موقع إكس وفيسبوك، والأكثر بحثًا على جوجل بعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل .

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “درش ”محاولة (المعلم كرامة) فى مساعدة درش زوج ابنته (حُسنة)، فى التعرف على نفسه واستعادة ذاكرته من جديد بعد الحادث الذي تعرض له، وبدأ في تذكيره ببعض الخيوط من أحداث ماضية ليتذكر بنفسه ما حدث معه من قبل، وبالفعل بدأ درش في النزول إلى الوكالة بمفرده للتعامل مع سوق العطار من جديد.

كما شهدت الحلقة الرابعة الظهور الأول للفنانة لقاء الخميسي والتي تجسد شخصية إحدى زوجات درش، وتبحث عنه بعد اختفائه فى ظروف غامضة.

وحظيت الحلقة بتفاعل واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكّدين قدرة مصطفى شعبان على تقديم شخصيات مختلفة كل موسم ومفاجأة المشاهدين بتفاصيل جديدة ومشوقة، وسط إشادة بالحبكة المحكمة للمسلسل والأداء المتقن لبقية فريق العمل.

ويُعرض مسلسل "درش" في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف مثل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.

ويذكر ان المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة أون.
 

الفنان مصطفى شعبان مصطفى شعبان مسلسل درش لقاء الخميسي مسلسل مصطفي شعبان تريند مواقع التواصل

