مصطفى شعبان يتصدر التريند بمسلسل درش لليوم الرابع على التوالي

تصدر الفنان مصطفى شعبان وهشتاج مسلسل "درش " تريند موقع إكس وفيسبوك، والأكثر بحثًا على جوجل بعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل .

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “درش ”محاولة (المعلم كرامة) فى مساعدة درش زوج ابنته (حُسنة)، فى التعرف على نفسه واستعادة ذاكرته من جديد بعد الحادث الذي تعرض له، وبدأ في تذكيره ببعض الخيوط من أحداث ماضية ليتذكر بنفسه ما حدث معه من قبل، وبالفعل بدأ درش في النزول إلى الوكالة بمفرده للتعامل مع سوق العطار من جديد.

كما شهدت الحلقة الرابعة الظهور الأول للفنانة لقاء الخميسي والتي تجسد شخصية إحدى زوجات درش، وتبحث عنه بعد اختفائه فى ظروف غامضة.

وحظيت الحلقة بتفاعل واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكّدين قدرة مصطفى شعبان على تقديم شخصيات مختلفة كل موسم ومفاجأة المشاهدين بتفاصيل جديدة ومشوقة، وسط إشادة بالحبكة المحكمة للمسلسل والأداء المتقن لبقية فريق العمل.

ويُعرض مسلسل "درش" في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف مثل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.

ويذكر ان المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة أون.

