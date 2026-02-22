قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة قوية تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة "ليفانتي" بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة مساء السبت، بعد ما تعرض أحد لاعبيه لإصابة قوية وفقًا لما كشفته تقارير صحفية إسبانية، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب “كامب نو”.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس من الموسم، حيث يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة الليجا، في ظل ضغط المباريات وتلاحم الجدول.

تعادل برشلونة أتلتيك مع ألكويانو

في سياق متصل، خاض فريق برشلونة أتلتيك مباراة مهمة ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإسباني (المجموعة الثالثة)، حيث واجه فريق ألكويانو في الجولة الثالثة والعشرين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء شهد إثارة وندية بين الطرفين، لكنه حمل أخبارًا غير سارة للفريق الكتالوني.

إصابة جوفري تورنتس تقلق الجهاز الفني

تعرض الظهير الأيسر الشاب جوفري تورنتس لإصابة قوية على مستوى الركبة، وتحديدًا في كاحله الأيسر، ما أثار قلق الجهاز الفني بقيادة جوليانو بيليتي.

وكان اللاعب قد شارك بديلًا في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء، بعدما تدخل الطاقم الطبي لمساعدته عقب شعوره بآلام شديدة. ولم يستطع جوفري مغادرة أرض الملعب بمفرده، حيث ظهر متأثرًا للغاية وبدا عليه الحزن الشديد أثناء خروجه.

انتظار نتائج الفحوصات الطبية

بحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفحوصات الأولية لم تكن مطمئنة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الدقيقة لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

ولا تقتصر أهمية جوفري على فريق الرديف فقط، بل سبق له المشاركة في أربع مباريات مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ما يجعل إصابته خسارة محتملة على أكثر من صعيد داخل النادي

برشلونة الدورى الاسبانى اخبار الرياضة كورة عالمية

