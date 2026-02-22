قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
مواعيد قطارات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 من القاهرة لأسوان
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان

حياة عبد العزيز

بعد ساعات طويلة من الصيام؛ قد تشعر بعد الإفطار بانتفاخ المعدة أو التخمة بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة، أو الأطعمة الثقيلة والسكريات والمشروبات الغازية التي تزيد من الغازات، بالإصافة إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

مشروبات للتخلص من التخمة 

إليك مجموعة مشروبات منزلية صحية يمكن أن تساعد على تهدئة المعدة، وتقليل الانتفاخ، وتحسين عملية الهضم بعد الإفطار:

مشروبات عشبية مهدئة للهضم

النعناع

يساعد على ارتخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالانتفاخ. 

البابونج

لطيف على المعدة ويُساعد في تهدئتها بعد الإفطار. 

الشمر

فعال في تخفيف الغازات والمغص الناتج عن عسر الهضم. 

الماء الدافئ بالليمون

يسهم في تحسين عملية الهضم وتخفيف الشعور بالثقل، خاصة عند تناوله قبل الإفطار أو بعده مباشرة. 

ماء الكمون 

معروف بدوره في تسهيل الهضم وتقليل الغازات عند تناوله بعد الوجبات. 

 

نصائح مهمة

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور؛ لتجنب الجفاف وتحسين حركة الأمعاء. 

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر فورًا بعد الإفطار؛ لأنها تزيد من التخمّة والغازات.

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا؛ فهذا يساعد على تقليل انتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة. 

