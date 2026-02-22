3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان

بعد ساعات طويلة من الصيام؛ قد تشعر بعد الإفطار بانتفاخ المعدة أو التخمة بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة، أو الأطعمة الثقيلة والسكريات والمشروبات الغازية التي تزيد من الغازات، بالإصافة إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

مشروبات للتخلص من التخمة

إليك مجموعة مشروبات منزلية صحية يمكن أن تساعد على تهدئة المعدة، وتقليل الانتفاخ، وتحسين عملية الهضم بعد الإفطار:

مشروبات عشبية مهدئة للهضم

النعناع

يساعد على ارتخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالانتفاخ.

البابونج

لطيف على المعدة ويُساعد في تهدئتها بعد الإفطار.

الشمر

فعال في تخفيف الغازات والمغص الناتج عن عسر الهضم.

الماء الدافئ بالليمون

يسهم في تحسين عملية الهضم وتخفيف الشعور بالثقل، خاصة عند تناوله قبل الإفطار أو بعده مباشرة.

ماء الكمون

معروف بدوره في تسهيل الهضم وتقليل الغازات عند تناوله بعد الوجبات.

نصائح مهمة

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور؛ لتجنب الجفاف وتحسين حركة الأمعاء.

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر فورًا بعد الإفطار؛ لأنها تزيد من التخمّة والغازات.

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا؛ فهذا يساعد على تقليل انتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة.