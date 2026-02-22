«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، فجر الأحد، بتعرض أحد عناصر الجيش السوري لعملية استهداف من قبل مجهولين في قرية الواسطة في ريف الرقة الشمالي.

أدى ذلك إلى استشهاد عنصر أمني بالإضافة إلى وفاة أحد المدنيين.

وكانت وحدات فوج الهندسة في الجيش السوري، قد نجحت، في وقت سابق، من تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات، كانت مزروعة داخل إحدى القنوات المائية أسفل طريق حلب - الرقة الحيوي.

وبحسب وكالة "سانا"، فإن العبوات زرعتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في موقع إستراتيجي، حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً كاملاً، وقطعت الطرقات لتأمين المنطقة حتى إتمام عملية التفكيك بنجاح، مما حال دون وقوع كارثة كانت تستهدف حركة السير والإمداد.

كما باشرت وحدات الهندسة في الجيش السوري عملية واسعة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها قوات "قسد" في محيط جسر قره قوزاق الإستراتيجي بريف حلب الشرقي.

