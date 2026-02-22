قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
منع التعامل مع الحواجز المختلفة.. مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة
بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني
أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام
محمد جمعة يكشف كواليس «فن الحرب».. ويؤكد: الحكم على المسلسل بعد نهايته فقط
سيف زاهر: لا أخاف من زعل جمهور الأهلي أو الزمالك.. خوفي الوحيد على نفسي
بعد تحركات ترامب الجمركية.. نواب يُطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية
«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة
محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة

عملية استهدفت عنصر ومدني سوريان
عملية استهدفت عنصر ومدني سوريان
محمد على

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، فجر الأحد، بتعرض أحد عناصر الجيش السوري لعملية استهداف من قبل مجهولين في قرية الواسطة في ريف الرقة الشمالي.

أدى ذلك إلى استشهاد عنصر أمني بالإضافة إلى وفاة أحد المدنيين.

وكانت وحدات فوج الهندسة في الجيش السوري، قد نجحت، في وقت سابق، من تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات، كانت مزروعة داخل إحدى القنوات المائية أسفل طريق حلب - الرقة الحيوي. 

وبحسب وكالة "سانا"، فإن العبوات زرعتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في موقع إستراتيجي، حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً كاملاً، وقطعت الطرقات لتأمين المنطقة حتى إتمام عملية التفكيك بنجاح، مما حال دون وقوع كارثة كانت تستهدف حركة السير والإمداد. 

كما باشرت وحدات الهندسة في الجيش السوري عملية واسعة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها قوات "قسد" في محيط جسر قره قوزاق الإستراتيجي بريف حلب الشرقي.
 

الدفاع السورية مجهولين الجيش السوري الواسطة ريف الرقة الشمالي عنصر أمني المدنيين الهندسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد