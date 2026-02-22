ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لسفينة تحمل مستشفى أمريكي، متجهة بمساعدات طبية إلى جرينلاند – الدولة التي يسعى ترامب جاهداً لضمها.

وكتب ترامب في منشور له: "بالتعاون مع حاكم ولاية لويزيانا الرائع، جيف لاندري، سنرسل سفينة طبية رائعة إلى جرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك. إنها في طريقها!"

ولم يتضح ما إذا كانت جرينلاند قد طلبت المساعدة الطبية الإضافية أو سبب إشارة ترامب إلى أن سكانها لا يتلقون الرعاية المناسبة.

وكان ترامب قد عيّن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري (جمهوري)، مبعوثًا له إلى الدولة الواقعة في القطب الشمالي في ديسمبر.

يُذكر أن ترامب هدد بالاستيلاء على جرينلاند من الدنمارك باسم الأمن القومي، بسبب قربها من روسيا والصين.

وقد احتجت كل من جرينلاند والدنمارك بشدة على اقتراح ترامب، وفي يناير، قادت الدنمارك عملية نشر قوات في المنطقة بدعم من حلفاء الناتو، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وفنلندا والمملكة المتحدة وهولندا.

وقال ترامب لجو كيرنان من قناة سي إن بي سي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه توصل إلى "مفهوم اتفاق" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنها ستكون صفقة جيدة للغاية للولايات المتحدة [ولهم أيضًا]. سنعمل معًا في أمر يتعلق بالقطب الشمالي ككل، وكذلك جرينلاند. الأمر يتعلق بالأمن – أمن عظيم، أمن قوي، وأمور أخرى".

وخلال خطابه في المنتدى، كرر ترامب رغبته في الاستحواذ على جرينلاند، لكنه أكد أنه لا يخطط للاستيلاء على الأرض بالقوة كما ألمح في الماضي.