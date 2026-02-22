سعر الذهب اليوم 22-2-2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

محمد يحيي

شهد سعر المشغولات الذهبية، استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 22-2-2026، داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت

وسجل سعر الذهب ثباتًا على مستوى الأعيرة المختلفة بأول تداولات له اليوم.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تراجع أسعار الذهب مساء السبت

وتراجع سعر الذهب مساء أمس السبت على مستوى الأعيرة الذهبية بشكل غير مسبوق، وذلك بما يقارب 90 جنيها على الأقل.

اسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 6950 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7943 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع.

اسعار الذهب البوم

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6950 جنيها للشراء و 6900 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيها للشراء و5914 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55.6 ألف جنيه للشراء و55.2 ألف جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5108 دولارات للشراء و 5106 دولارات للبيع.

