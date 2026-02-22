قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
مجلس الوزراء الأمني ​للاحتلال يجتمع اليوم لمناقشة التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا
فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي
وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون
سعر الدولار اليوم 22-2-2026
بدء ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
البيت الأبيض في مواجهة صعبة .. ترامب بين التحذيرات والمعركة العسكرية ضد إيران
فن وثقافة

علا محمد

أعلنت عائلة عازف الترومبون والمغني والملحن الأمريكي الرائد ويلي كولون، أحد أعمدة موسيقى السالسا اللاتينية، وفاته عن عمر ناهز 75 عاما.

وقالت العائلة في بيانها : "بينما نحزن على فراقه، نحتفل أيضا بالهدية الخالدة التي تمثلها موسيقاه، وبالذكريات الغالية التي صنعها وستخلد إلى الأبد"، فيما لم تكشف أسباب الوفاة.

وكان قد ولد كولون في حي برونكس بمدينة نيويورك لوالدين بورتوريكيين، وسجل عشرات الألبومات، منها "لا جران فوجا" عام 1970، و"إل خويسيو" عام 1972، وفقا لشركة "فانيا ريكوردز"، الشركة الرائدة في نشر وترويج موسيقى السالسا.

ووقع كولون عقده الأول مع "فانيا" وهو في الخامسة عشرة من عمره، ثم أصدر أول ألبوم له "إل مالو" عام 1967، الذي باع أكثر من 300 ألف نسخة، حسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع أوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارمونية.

ويستخدم كولون أغانيه لتصوير وتحليل تحديات الحياة في الولايات المتحدة كبورتوريكي، ولتسليط الضوء على الإسهامات الثقافية التي يقدمها البورتوريكيون للمجتمع الأمريكي.وفي عام 2004، منح كولون جائزة الإنجاز مدى الحياة من الأكاديمية اللاتينية لتسجيل الفنون والعلوم.

وكان كولون ناشطا اجتماعيا بارزا، وعضوا في "اللجنة اللاتينية لمكافحة الإيدز" و"مؤسسة الأمم المتحدة للمهاجرين"، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة معهد التجمع الإسباني في الكونجرس، وفقا لسيرته الذاتية.

