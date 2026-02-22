وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون

أعلنت عائلة عازف الترومبون والمغني والملحن الأمريكي الرائد ويلي كولون، أحد أعمدة موسيقى السالسا اللاتينية، وفاته عن عمر ناهز 75 عاما.

وقالت العائلة في بيانها : "بينما نحزن على فراقه، نحتفل أيضا بالهدية الخالدة التي تمثلها موسيقاه، وبالذكريات الغالية التي صنعها وستخلد إلى الأبد"، فيما لم تكشف أسباب الوفاة.

وكان قد ولد كولون في حي برونكس بمدينة نيويورك لوالدين بورتوريكيين، وسجل عشرات الألبومات، منها "لا جران فوجا" عام 1970، و"إل خويسيو" عام 1972، وفقا لشركة "فانيا ريكوردز"، الشركة الرائدة في نشر وترويج موسيقى السالسا.

ووقع كولون عقده الأول مع "فانيا" وهو في الخامسة عشرة من عمره، ثم أصدر أول ألبوم له "إل مالو" عام 1967، الذي باع أكثر من 300 ألف نسخة، حسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع أوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارمونية.

ويستخدم كولون أغانيه لتصوير وتحليل تحديات الحياة في الولايات المتحدة كبورتوريكي، ولتسليط الضوء على الإسهامات الثقافية التي يقدمها البورتوريكيون للمجتمع الأمريكي.وفي عام 2004، منح كولون جائزة الإنجاز مدى الحياة من الأكاديمية اللاتينية لتسجيل الفنون والعلوم.

وكان كولون ناشطا اجتماعيا بارزا، وعضوا في "اللجنة اللاتينية لمكافحة الإيدز" و"مؤسسة الأمم المتحدة للمهاجرين"، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة معهد التجمع الإسباني في الكونجرس، وفقا لسيرته الذاتية.