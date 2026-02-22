مدرب ريال مدريد يفتح النار: القرارات التحكيمية كانت ضدنا.. ونحتاج أن نكون أفضل

أبدى ألفارو أربيلوا، المدير الفني لـ ريال مدريد، استياءه عقب سقوط فريقه أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب إل سادار.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة: «استقبلنا هدفين من محاولتين فقط».

وتطرق أربيلوا إلى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، موضحًا: «كانت هناك لقطات تسلل متقاربة للغاية، ولسوء حظنا احتُسبت القرارات ضدنا».

وأضاف: «ليس من السهل أن تلعب الأربعاء ثم تعود الأحد، لكن هذا هو المطلوب منا، ويجب أن نكون أفضل بكثير».

وبخصوص جاهزية كيليان مبابي، أوضح قائلًا: «لقد حصل على راحة الأسبوع الماضي إن لم أكن مخطئًا، ولم يشارك أمام ريال سوسيداد. عندما نرى أنه غير جاهز فلن نخاطر به. أناقش الأمر مع الطاقم الطبي ومع كيليان، وعندما يؤكد جاهزيته سيدخل التشكيلة».

وتابع حديثه قائلًا: «عندما يواجه الفريق دفاعًا متراجعًا، فإما أن تُسرّع نقل الكرة، أو سيصبح الدفاع أمامك مريحًا».

واختتم تصريحاته بالقول: «نعم، ركزنا كثيرًا على الجهة اليسرى، وهذا أمر طبيعي، لكن ينبغي أن نكون فاعلين أيضًا في الجهة اليمنى، وإلا سنصبح فريقًا من السهل إيقافه».