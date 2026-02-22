إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

تواصل جيب تقديم إصدارات مميزة لعشاق المغامرات والقيادة على الطرق الوعرة، ومع طرازات 2026 يظهر إصدار "وايت كاب" من جيب جلاديتور كخيار يستهدف الباحثين عن حضور بصري مختلف يجمع بين روح الماضي والتقنيات المعاصرة.

الإصدار الجديد يأتي ضمن توجه يبرز إرث العلامة الممتد منذ عام 1941، مع تركيز واضح على التفاصيل التصميمية ذات الطابع الكلاسيكي، جوهر حزمة «وايت كاب» يتمثل في اعتماد مفهوم اللونين (Two-tone)، حيث تحصل السيارة على سقف صلب باللون الأبيض الناصع إلى جانب إطار الشبكة الأمامية باللون ذاته، ما يمنح الواجهة مظهرا لافتا وسهل التمييز.

كما تضيف جيب ملصقات جانبية بيضاء تحمل شعار «1941»، في إشارة مباشرة إلى بدايات العلامة وتاريخها الطويل في فئة المركبات متعددة الاستخدامات، الحزمة التصميمية متاحة على عدة فئات من جلاديتور، وتشمل ساهارا وروبيكون وموجافي بالإضافة إلى نسخ X الأعلى تجهيزا.

وفي بعض الفئات، يحصل غطاء المحرك على ملصق خاص باللون الأبيض يبرز اسم الفئة، لتعزيز الهوية البصرية للإصدار، وتطرح الحزمة مقابل تكلفة إضافية تبدأ من نحو 1,850 ريال سعودي، بينما قد ترتفع القيمة الإجمالية في فئات أخرى عند إضافة تجهيزات تكميلية مرتبطة بالمظهر الخارجي.

ميكانيكيا، لا يغير "وايت كاب" من شخصية جلاديتور المعروفة، تعتمد السيارة على محرك Pentastar سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر، يولد قوة تبلغ 285 حصانا وعزم دوران يصل إلى 353 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي، هذه المنظومة تضمن الحفاظ على قدرات السيارة في التضاريس الصعبة، سواء على الرمال أو المسارات الصخرية.

عمليا، توفر جلاديتور قدرة سحب تصل إلى 3,493 كيلوغرام، ما يجعلها مناسبة للمهام الثقيلة وسحب المقطورات، أما كفاءة الوقود فتظل ضمن المعدلات المتوقعة لفئة البيك-أب متوسطة الحجم، دون تغييرات مرتبطة بالحزمة التصميمية.

من المتوقع وصول إصدار "وايت كاب" إلى صالات العرض خلال ربيع الموسم، مع توفره بعدة ألوان خارجية مع بقاء السقف والشبكة باللون الأبيض، ويعكس هذا الطرح اهتمام جيب بالإصدارات الخاصة التي تلقى رواجا في أسواق المنطقة، خصوصا بين العملاء الباحثين عن التفرد واللمسات التراثية.