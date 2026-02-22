قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
كريم عاطف

تواصل جيب تقديم إصدارات مميزة لعشاق المغامرات والقيادة على الطرق الوعرة، ومع طرازات 2026 يظهر إصدار "وايت كاب" من جيب جلاديتور كخيار يستهدف الباحثين عن حضور بصري مختلف يجمع بين روح الماضي والتقنيات المعاصرة.

الإصدار الجديد يأتي ضمن توجه يبرز إرث العلامة الممتد منذ عام 1941، مع تركيز واضح على التفاصيل التصميمية ذات الطابع الكلاسيكي، جوهر حزمة «وايت كاب» يتمثل في اعتماد مفهوم اللونين (Two-tone)، حيث تحصل السيارة على سقف صلب باللون الأبيض الناصع إلى جانب إطار الشبكة الأمامية باللون ذاته، ما يمنح الواجهة مظهرا لافتا وسهل التمييز. 

كما تضيف جيب ملصقات جانبية بيضاء تحمل شعار «1941»، في إشارة مباشرة إلى بدايات العلامة وتاريخها الطويل في فئة المركبات متعددة الاستخدامات، الحزمة التصميمية متاحة على عدة فئات من جلاديتور، وتشمل ساهارا وروبيكون وموجافي بالإضافة إلى نسخ X الأعلى تجهيزا. 

وفي بعض الفئات، يحصل غطاء المحرك على ملصق خاص باللون الأبيض يبرز اسم الفئة، لتعزيز الهوية البصرية للإصدار، وتطرح الحزمة مقابل تكلفة إضافية تبدأ من نحو 1,850 ريال سعودي، بينما قد ترتفع القيمة الإجمالية في فئات أخرى عند إضافة تجهيزات تكميلية مرتبطة بالمظهر الخارجي.

ميكانيكيا، لا يغير "وايت كاب" من شخصية جلاديتور المعروفة، تعتمد السيارة على محرك Pentastar سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر، يولد قوة تبلغ 285 حصانا وعزم دوران يصل إلى 353 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي، هذه المنظومة تضمن الحفاظ على قدرات السيارة في التضاريس الصعبة، سواء على الرمال أو المسارات الصخرية.

عمليا، توفر جلاديتور قدرة سحب تصل إلى 3,493 كيلوغرام، ما يجعلها مناسبة للمهام الثقيلة وسحب المقطورات، أما كفاءة الوقود فتظل ضمن المعدلات المتوقعة لفئة البيك-أب متوسطة الحجم، دون تغييرات مرتبطة بالحزمة التصميمية.

من المتوقع وصول إصدار "وايت كاب" إلى صالات العرض خلال ربيع الموسم، مع توفره بعدة ألوان خارجية مع بقاء السقف والشبكة باللون الأبيض، ويعكس هذا الطرح اهتمام جيب بالإصدارات الخاصة التي تلقى رواجا في أسواق المنطقة، خصوصا بين العملاء الباحثين عن التفرد واللمسات التراثية.

جيب وايت كاب الكلاسيكي جيب جلاديتور

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

الخطيب

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب: لم أقصد الإساءة

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

OpenAI

أول جهاز من جوني إيف مع OpenAI .. سماعة منزلية ذكية بكاميرا قادمة في 2027|تفاصيل وأسعار

‏BMX X3‎

تعرّف على تفاصيل الجيل الرابع الجديد كليًا من ‏BMX X3‎

ويندوز 11

أداة مجانية لتنظيف ويندوز 11 من التطبيقات الزائدة والإعلانات

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

