قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
مجلس الوزراء الأمني ​للاحتلال يجتمع اليوم لمناقشة التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا
فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي
وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون
سعر الدولار اليوم 22-2-2026
بدء ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
البيت الأبيض في مواجهة صعبة .. ترامب بين التحذيرات والمعركة العسكرية ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 22-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 22-2-2026  وهو رابع أيام شهر رمضان المعظم.

البنوك تبدأ عملها اليوم

وخلال الساعات القلائل القادمة؛ تبدأ البنوك في مصر عملها بعد انقطاع استمر لمدة يومين اثنين بمناسبة انتهاء مهلة الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

إجازة البنوك

كان البنك المركزي قد اصدر قرارا يوم الخميس الماضي بتعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الجمعة والسبت من كل أسبوع لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي على مستوي الفروع الادارات العليا بمدن ومناطق الجمهورية.

الدولار مستقر

علي مدار 3 أيام سابقة شهد سعر الدولار أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطين و الإسكندرية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني ، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي المصري".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي، ميد بنك، سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار

ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة

وارتفعت طلبات الإكتتابات المقبولة في أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري إلى 89.5 مليار جنيه تضمنت 3095 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ولجأ البنك المركزي المصري لبيع أذون خزانة من أجلي 182و 364 يومًا لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة نيابة عن وزارة المالية.

وبلغت جملة طلبات الشراء على أجل 364 يوما بقيمة 59.303 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه مستهدفة.

ووصل إجمالي الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين  2315 طلبًا مقبولًا.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة 22.8% وأعلي سعر بنسبة 22.94%  وأقل سعر بنسبة20.001%.

وبلغ حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يومًا بقيمة 30.173 مليار جنيه تضمن 1590 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبولة إلى 23.9% وأعلي سعر بنسبة 24.02% وأقل سعر بسنبة 22.5%.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر سعر اقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم الجهاز المصرفي البنوك في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

البطل المصري

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

ترشيحاتنا

وائل عبد العزيز

أحمد ونهلة.. مشهد مؤثر يجمع وائل عبدالعزيز وشيرين رضا في «وننسي اللي كان»

مصطفي شعبان في مسلسل درش

مصطفى شعبان يتصدر التريند بمسلسل درش لليوم الرابع على التوالي

عمرو محمود ياسين

الجمهور هو الحكم..عمرو محمود ياسين يوجّه رسالة لمنتقدي مسلسل "وننسى اللي كان"

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد