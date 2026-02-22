سعر الدولار اليوم 22-2-2026

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 22-2-2026 وهو رابع أيام شهر رمضان المعظم.

البنوك تبدأ عملها اليوم

وخلال الساعات القلائل القادمة؛ تبدأ البنوك في مصر عملها بعد انقطاع استمر لمدة يومين اثنين بمناسبة انتهاء مهلة الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

كان البنك المركزي قد اصدر قرارا يوم الخميس الماضي بتعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الجمعة والسبت من كل أسبوع لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي على مستوي الفروع الادارات العليا بمدن ومناطق الجمهورية.

الدولار مستقر

علي مدار 3 أيام سابقة شهد سعر الدولار أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطين و الإسكندرية.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني ، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي، ميد بنك، سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة

وارتفعت طلبات الإكتتابات المقبولة في أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري إلى 89.5 مليار جنيه تضمنت 3095 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ولجأ البنك المركزي المصري لبيع أذون خزانة من أجلي 182و 364 يومًا لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة نيابة عن وزارة المالية.

وبلغت جملة طلبات الشراء على أجل 364 يوما بقيمة 59.303 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه مستهدفة.

ووصل إجمالي الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين 2315 طلبًا مقبولًا.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة 22.8% وأعلي سعر بنسبة 22.94% وأقل سعر بنسبة20.001%.

وبلغ حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يومًا بقيمة 30.173 مليار جنيه تضمن 1590 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبولة إلى 23.9% وأعلي سعر بنسبة 24.02% وأقل سعر بسنبة 22.5%.