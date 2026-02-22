أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام.. وعلقة موت من غادة عبد الرازق لرامز جلال| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل، والتي ترتبط بإسرائيل وسيطرتها على الشرق الأوسط.

مستشار بكلية القادة والأركان: مصر أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على أراضي فلسطين

أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام

أحمد موسى : لو أمريكا سكتت على تصريحات سفيرها بإسرائيل يعتبر تهديد لعلاقاتها عربيا

معاه كل تفاصيل حياتي .. مطربة شعبية تكشف علاقتها بحسام حبيب

علقت الفنانة سمية درويش على ما تردد سابقًا بشأن علاقتها بالفنان حسام حبيب، مؤكدة أن علاقتهما كانت في إطار الصداقة القوية فقط، وأن التواصل بينهما انقطع بشكل طبيعي؛ بعد زواجه من النجمة شيرين عبد الوهاب.



محمد فاروق: خسرت 60% من ثروتي بسبب رهاني على التكنولوجيا.. و«موبيكا» حلم أريده أن يعيش 300 عام

كشف رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، تفاصيل مسيرته المهنية، ورؤيته الاستثمارية، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه مؤسس شركة موبيكا للأثاث، وأن الفضل في تأسيسها يعود إلى والده.



ترامب يتحدى المحكمة العليا.. رسوم 10% على واردات العالم لمدة 150 يوماً

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" رامي جبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيعه أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوما اعتباراً من 24 فبراير؛ وذلك بالرغم من قرار المحكمة العليا الأمريكية ببطلان التعريفات الجمركية التي كان قد فرضها تحت سلطة الطوارئ.



مدحت شلبي: لقب "شلبوكة" الأقرب لقلبى.. شغلي في الإعلام حلم من صغري

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن مشواره المهني كان طويلا، وشهد تدرجا في العمل بعدة قطاعات، سواء على المستوى الشرطي أو التلفزيون أو التعليق الرياضي، مؤكدًا أن حلمه منذ الصغر كان الالتحاق بمجال الإعلام، حيث كان دائمًا يفكر في هذا العمل، وكان يتحدث مع الدكاترة في الكلية بشكل لائق.

صراخ ورعب من الغوريلا.. غادة عبد الرازق تقع في فخ رامز ليفل الوحش: سناني اتكسرت

وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة السبت من برنامج الفنان رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.



"كلنا إيد واحدة".. “حياة كريمة” ترسم البسمة على وجه سيدة مكافحة تعاني المرض وتواجه قسوة المعيشة

شهدت حلقة برنامج «حياة كريمة» اليوم موقفًا إنسانيًا مؤثرًا؛ بعدما قدمت المبادرة دعمًا مباشرًا لإحدى السيدات التي التقاها فريق البرنامج، خلال جولة ميدانية في الشوارع بحثًا عن الحالات الأولى بالرعاية.

مفتي الجمهورية: الانتساب لآل بيت النبوة له ضوابط خاصة

أكد نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، أن هناك من يدعي الانتساب لـ آل بيت النبي محمد، مشيرا إلى أن الانتساب لـ آل بيت النبوة له ضوابط خاصة.