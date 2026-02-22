قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات

الزلابية
الزلابية
ريهام قدري

الزلابية (لقمة القاضي) من أشهر حلويات رمضان، خفيفة ومقرمشة من الخارج ولذيذة من الداخل 

 المقادير:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

1 وربع إلى 1 ونصف كوب ماء دافئ (حسب احتياج العجينة)

زيت غزير للقلي

شربات بارد ثقيل

 طريقة التحضير:

في بولة كبيرة اخلطي الدقيق + النشا + السكر + الخميرة + الملح.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب لحد ما تحصلي على عجينة سائلة تقيلة شوية (أثقل من البان كيك).

غطي العجينة واتركيها تخمر ساعة تقريبًا لحد ما يتضاعف حجمها وتظهر فقاقيع.

سخني زيت غزير على نار متوسطة.

قلّبي العجينة، وحطيها في كيس حلواني أو كيس عادي واقطعي طرفه.

تشكل كور صغيرة في الزيت بمساعدة معلقة مدهونة زيت.

قلبي الزلابية حتي  تاخد لون ذهبي متساوي.

اخرجيها مباشرة على الشربات البارد لمدة دقيقة، ثم صفيها.

 سر القرمشة:

الزيت يكون متوسط السخونة مش عالي قوي.

الشربات لابد يكون بارد تقيل والزلابية سخنة.

يمكن تضيفي ملعقة صغيرة خل للعجينة لنتيجة أقرمش.

 للتقديم:

رشة سكر بودرة

نوتيلا أو شوكولاتة سايحة

عسل أبيض

صوص كراميل

الزلابية لقمة القاضي زلابية مقرمشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بإيبارشية حلوان

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس ذكرى الأربعين للأب بيشوي عبد المسيح

طريقة عمل الخشاف في المنزل

طريقة عمل الخشاف في المنزل

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد