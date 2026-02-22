أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات

الزلابية (لقمة القاضي) من أشهر حلويات رمضان، خفيفة ومقرمشة من الخارج ولذيذة من الداخل

المقادير:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

1 وربع إلى 1 ونصف كوب ماء دافئ (حسب احتياج العجينة)

زيت غزير للقلي

شربات بارد ثقيل

طريقة التحضير:

في بولة كبيرة اخلطي الدقيق + النشا + السكر + الخميرة + الملح.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب لحد ما تحصلي على عجينة سائلة تقيلة شوية (أثقل من البان كيك).

غطي العجينة واتركيها تخمر ساعة تقريبًا لحد ما يتضاعف حجمها وتظهر فقاقيع.

سخني زيت غزير على نار متوسطة.

قلّبي العجينة، وحطيها في كيس حلواني أو كيس عادي واقطعي طرفه.

تشكل كور صغيرة في الزيت بمساعدة معلقة مدهونة زيت.

قلبي الزلابية حتي تاخد لون ذهبي متساوي.

اخرجيها مباشرة على الشربات البارد لمدة دقيقة، ثم صفيها.

سر القرمشة:

الزيت يكون متوسط السخونة مش عالي قوي.

الشربات لابد يكون بارد تقيل والزلابية سخنة.

يمكن تضيفي ملعقة صغيرة خل للعجينة لنتيجة أقرمش.

للتقديم:

رشة سكر بودرة

نوتيلا أو شوكولاتة سايحة

عسل أبيض

صوص كراميل