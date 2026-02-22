أرض الصومال تعرض قواعد عسكرية وثروات معدنية على أمريكا مقابل الاعتراف الدولي

قالت وكالة "فرانس برس” إن أرض الصومال الانفصالية مستعدة لمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى ثرواتها المعدنية وقواعدها العسكرية، في الوقت الذي تسعى فيه هذه المنطقة الانفصالية عن الصومال إلى الاعتراف الدولي بها.

وقال ما يسمى وزير شؤون الرئاسة، خضر حسين عبدي، في مقابلة مع فرانس برس يوم السبت: "نحن على استعداد لمنح الولايات المتحدة حق الوصول الحصري إلى ثرواتنا المعدنية، كما أننا منفتحون على تقديم قواعد عسكرية للولايات المتحدة".



واختتمت فعاليات القمة الإفريقية لعام 2026 بإصدار بيان ختامي شديد اللهجة، تناول أهم القضايا الراهنة على الساحة الإفريقية والعربية، على رأسها القضية الفلسطينية، الأزمة السودانية، والتوترات في منطقة القرن الإفريقي.

فلسطين: دعم كامل ورفض التهجير

أكد القادة الأفارقة تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، استجابةً لرغبة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.

كما أعلن البيان رفض القمة القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو الأردن، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

السودان: دعوة لهدنة شاملة وحوار وطني

في ملف السودان، دعا بيان القمة إلى هدنة إنسانية فورية تشمل وقفاً شاملا لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حوار سوداني شامل يضمن إنهاء الأزمة. كما وجه القادة تحذيراً من التدخلات الخارجية التي تساهم في تأجيج الصراع.

الصومال والتوترات الإقليمية: إدانة الاعتراف الإسرائيلي

على صعيد القرن الإفريقي، أدانت القمة الاعتراف الأحادي الذي أقدمت عليه إسرائيل بما يسمى "جمهورية أرض الصومال"، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لسيادة الدول وتهديد لاستقرار المنطقة. وطالبت القمة بسحب هذا الاعتراف فوراً.

اختتم القادة البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئ السلم والأمن في القارة، وضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحفظ حقوق الشعوب ويعزز استقرار المنطقة.