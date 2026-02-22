قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرض الصومال تعرض قواعد عسكرية وثروات معدنية على أمريكا مقابل الاعتراف الدولي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت وكالة "فرانس برس” إن أرض الصومال الانفصالية مستعدة لمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى ثرواتها المعدنية وقواعدها العسكرية، في الوقت الذي تسعى فيه هذه المنطقة الانفصالية عن الصومال إلى الاعتراف الدولي بها. 

وقال ما يسمى وزير شؤون الرئاسة، خضر حسين عبدي، في مقابلة مع فرانس برس يوم السبت: "نحن على استعداد لمنح الولايات المتحدة حق الوصول الحصري إلى ثرواتنا المعدنية، كما أننا منفتحون على تقديم قواعد عسكرية للولايات المتحدة".


واختتمت فعاليات القمة الإفريقية لعام 2026 بإصدار بيان ختامي شديد اللهجة، تناول أهم القضايا الراهنة على الساحة الإفريقية والعربية، على رأسها القضية الفلسطينية، الأزمة السودانية، والتوترات في منطقة القرن الإفريقي.

فلسطين: دعم كامل ورفض التهجير

أكد القادة الأفارقة تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، استجابةً لرغبة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.

كما أعلن البيان رفض القمة القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو الأردن، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

السودان: دعوة لهدنة شاملة وحوار وطني

في ملف السودان، دعا بيان القمة إلى هدنة إنسانية فورية تشمل وقفاً شاملا لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حوار سوداني شامل يضمن إنهاء الأزمة. كما وجه القادة تحذيراً من التدخلات الخارجية التي تساهم في تأجيج الصراع.

الصومال والتوترات الإقليمية: إدانة الاعتراف الإسرائيلي

على صعيد القرن الإفريقي، أدانت القمة الاعتراف الأحادي الذي أقدمت عليه إسرائيل بما يسمى "جمهورية أرض الصومال"، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لسيادة الدول وتهديد لاستقرار المنطقة. وطالبت القمة بسحب هذا الاعتراف فوراً.

اختتم القادة البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئ السلم والأمن في القارة، وضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحفظ حقوق الشعوب ويعزز استقرار المنطقة.

أرض الصومال الصومال الولايات المتحدة خضر حسين عبدي قواعد عسكرية للولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

أرشيفية

عضو مجلس الشورى الإيراني: أي خطأ أمريكي سيقابل برد فوري خلال دقائق

أرشيفية

قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق: كل شيء جاهز للهجوم إذا فشلت المفاوضات مع إيران

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

ركيزة في منظومة الأمن القومي العربي..اليماحي يهنئ السعودية بذكرى يوم التأسيس

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد