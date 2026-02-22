قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق: كل شيء جاهز للهجوم إذا فشلت المفاوضات مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تحدث قائد القوات الجوية الإسرائيلية الأسبق، اللواء (احتياط) إيتان بن إلياهو، الأحد، عن محاولات الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، وعن احتمال سقوط النظام.

وقال بن إلياهو: لم تكن المؤشرات بالضرورة تنبئ بوقوع هجوم صباح الغد، بل كانت جزءًا من المفاوضات.. وفي حال فشل هذه المفاوضات، فكل شيء جاهز للهجوم".

ويرى بن إلياهو أن الوقت الذي انقضى منذ اندلاع الأزمة يصب في مصلحة الأمريكيين: "كان الوقت ضروريًا. إذا نظرنا إلى الوضع الآن، نجد أن موجة الاحتجاجات تتصاعد، وحتى بعد أن تخمد، ستعود. لن تنتهي".

وأوضح: لقد انتهى عهد النظام في إيران. سينتهي قريبًا - خلال سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات -". 

وتابع: ستتصاعد الاحتجاجات. إذا نظرنا إلى الماضي وما حدث في الثورة السابقة، فإن هذه الأمور تستغرق وقتاً. هذه أمة كبيرة ومنقسمة، وهناك خطر من انهيار هذا الوضع تماماً، لكن ببطء بدأت تظهر لافتات تحمل صور ابن الشاه. إنهم يأملون أن يعود إلى الحكم".

كثيراً ما تحدث بن إلياهو في وسائل الإعلام عن نهج الجانبين في التوصل إلى حل دبلوماسي، قائلا: "لم أقل قط إن الدبلوماسية ستنتصر في نهاية المطاف. قلت إن ما يجري حالياً هو مفاوضات. كان الرأي السائد أننا سنفقد الزخم، وأنه ينبغي علينا شن هجوم فوري، لكنني قلت بثقة تامة، وعلى الأقل حتى الآن كنت محقاً، إن ما يجري الآن هو مفاوضات".

وتساءل القائد الأسبق لسلاح الجو الإسرائيلي: "لنفترض أنه لا يوجد هجوم أمريكي الآن، فهل نحتاج إلى شن هجوم لتدمير الصواريخ؟".

وأضاف: "كانت هناك أيضاً فكرة غزو إيران. يصعب علي التنبؤ بذلك..دعونا أولاً نستعرض الوضع الراهن ونرى كيف سينتهي. ربما نتوصل إلى اتفاق صاروخي مقبول؟".

وفيما يخص قضية الصواريخ الباليستية تقلق إسرائيل بشدة، قال: "إجابة واحدة أستطيع تقديمها: لا يمكن اعتبار التهديد الصاروخي تهديداً وجودياً، فهو ليس قنبلة ذرية. لدينا نظام دفاعي متميز، ولدينا قيادة جبهة داخلية متميزة".

قائد القوات الجوية الإسرائيلية إسرائيل إيتان بن إلياهو الولايات المتحدة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد