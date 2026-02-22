قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ركيزة في منظومة الأمن القومي العربي..اليماحي يهنئ السعودية بذكرى يوم التأسيس

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية قيادةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل نقطة انطلاق راسخة في تاريخ الدولة السعودية، وتجسد العمق الحضاري والجذور التاريخية الممتدة للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، حتى أصبحت اليوم قوة إقليمية فعالة وشريكًا دوليًا مؤثرًا في النظام العالمي.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات نوعية على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، يعكس رؤية استراتيجية طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله ورعاهما – والتي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وترسيخ دورها المحوري في دعم الأمن والسلم والاستقرار.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، وتعزيز التضامن العربي، والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية، بما يعكس ثقلها السياسي ومكانتها الاستراتيجية على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه بالإعراب عن أصدق تهانيه وخالص تمنياته للمملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الرشيدة، بدوام التقدم والازدهار، واستمرار مسيرتها التنموية الطموحة، وأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويحقق لشعبها الشقيق مزيدًا من الرفعة والرخاء.

https://youtu.be/F63YgaUInwI

محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس السعودية المملكة الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

مشمشية

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

فول

هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد