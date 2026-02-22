ركيزة في منظومة الأمن القومي العربي..اليماحي يهنئ السعودية بذكرى يوم التأسيس

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية قيادةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل نقطة انطلاق راسخة في تاريخ الدولة السعودية، وتجسد العمق الحضاري والجذور التاريخية الممتدة للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، حتى أصبحت اليوم قوة إقليمية فعالة وشريكًا دوليًا مؤثرًا في النظام العالمي.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات نوعية على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، يعكس رؤية استراتيجية طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله ورعاهما – والتي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وترسيخ دورها المحوري في دعم الأمن والسلم والاستقرار.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، وتعزيز التضامن العربي، والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية، بما يعكس ثقلها السياسي ومكانتها الاستراتيجية على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه بالإعراب عن أصدق تهانيه وخالص تمنياته للمملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الرشيدة، بدوام التقدم والازدهار، واستمرار مسيرتها التنموية الطموحة، وأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويحقق لشعبها الشقيق مزيدًا من الرفعة والرخاء.

