أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر وخرق خطير لكافة القوانين الدولية.

واتهم الأمين العام، إسرائيل، بالسعي الحثيث من أجل تخريب اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة لنزع فتيل الحرب، وتتطلع المنطقة لتهدئة تفضي إلى تسوية الصراع الدائر بشكل مستدام، تواصل اسرائيل دورها المعرقل لأية تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة، بسياساتها الممنهجة والمفضوحة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان وربما الإطاحة بأي جهد يصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المتحدث دعوة الجامعة العربية، بموجب الإعلان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في 29 مارس الماضي، للدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكداً على تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.