مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

شهدت منطقة دربالة بشرق الإسكندرية العثور على جثتين لشخص مسن ووالدته داخل شقة سكنية بدائرة قسم أول المنتزه، في حادث مأساوي أثار حالة من القلق بين أهالي المنطقة.

حيث تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين داخل إحدى الشقق السكنية بشرق المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف ورجال الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ.

وبالوصول، تم فرض كردون أمني حول العقار، وبدأت فرق البحث الجنائي في اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى رفع البصمات وفحص موقع الحادث بدقة، إلى جانب الاستماع لأقوال شهود العيان وسكان المنطقة، في محاولة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثتين تعودان لشخص مسن ووالدته، فيما تم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضهما على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

ووفقًا لمصادر أولية لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن تشير بعض التحريات المبدئية إلى احتمالية تورط نجل الأسرة في ارتكاب الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تواصل فحص كافة الفرضيات، في إطار من الدقة والتحري قبل إعلان أي نتائج نهائية.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة أعمالها، فيما يعمل رجال المباحث على مدار الساعة لكشف خيوط القضية، وضبط مرتكب الواقعة حال ثبوت وجود شبهة جنائية، وسط تأكيدات بأن الساعات المقبلة قد تحمل تفاصيل جديدة بشأن الحادث.

وتأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الحوادث التي تسلط الضوء على أهمية سرعة التدخل الأمني وكفاءة فرق البحث الجنائي في التعامل مع البلاغات الغامضة، حيث تبذل الأجهزة المعنية جهودًا مكثفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتقديم المسؤولين للعدالة.