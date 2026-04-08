وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

يعد ورق الغار من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والوقاية منها بشرط استخدامها بالطريقة الصحيحة.

1.أوراق الغار مصدر غني بفيتامين أ، وفيتامين سي، والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، والمغنيسيوم كما أن تناول أوراق الغار بانتظام في الوجبات يعزز الصحة العامة.

2. لقد ثبت أنها مفيدة في علاج الصداع النصفي.

3. يحتوي ورق الغار على إنزيمات تساعد على تكسير البروتينات وهضم الطعام بشكل أسرع، مما يساعد على تهدئة عسر الهضم.

وصفة شاي ورق الغار

2كوب من الماء

3 أوراق غار

اعصر ليمونة كبيرة واحدة أو ليمونتين صغيرتين

ضع المكونات معًا في قدر واتركها حتى تغلي.

اشربه بعد أن يبرد

كوب ساخن من شاي ورق الغار يُعدّ مصدرًا للراحة والاسترخاء فالرائحة العطرية التي تنبعث من أوراق الغار تبعث على الهدوء، ونكهة الشاي المتبّل تجعل شاي ورق الغار لذيذًا.

