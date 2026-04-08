أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويتهمها بتخريب قرار وقف إطلاق النار

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الاعتداءات الاسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر وخرق خطير لكل القوانين الدولية، متهما اسرائيل بالسعي الحثيث من أجل تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لنزع فتيل الحرب، وتتطلع المنطقة لتهدئة تفضي إلى تسوية الصراع الدائر بشكل مستدام، تواصل إسرائيل دورها المعرقل لأية تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة، بسياستها الممنهجة والمفضوحة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان وربما الاطاحة بأي جهد يصب في مصلحة استعادة الامن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المتحدث دعوة الجامعة العربية، بموجب الإعلان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في 29 مارس الماضي، للدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.